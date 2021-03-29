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Memur dilini anlaşılır kılacak yazılım

29.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da sıradan vatandaşın anlamakta güçlük çektiği "memur Almancası"nı sadeleştiren bir yazılım hizmete giriyor.

Memur dilini anlaşılır kılacak yazılım

Almanya'da "memur Almancası" olarak bilinen, karmaşık ifade ve cümlelerle bezenmiş metinleri sıradan vatandaşın anlayabileceği şekle çeviren bir yazılım hizmete giriyor.

Ulm kentindeki bir şirket ile Hohenheim Üniversitesinden bilim insanlarının birlikte geliştirdiği yazılım, Baden-Württemberg eyaletindeki resmi kurumlardaki tüm çalışanlara dağıtılacak.

Eyalet hükümeti üyesi Gisela Erler, memur dilinin vatandaşlar arasında sık sık öfkeye ve çaresizliğe yol açtığını belirterek bunun sonucunda tepkiler oluştuğuna ve vatandaşların resmi makamlara ek sorular yöneltmek durumunda kaldığına işaret etti.

Eyalet yönetiminden Florian Stegmann da "Resmi makamların metinleri ve formlar vatandaşları çaresizliğe sürüklememeli, herkesin anlayacağı şekilde formüle edilmeli" diye konuştu.

Karmaşık cümleleri ayırt edebiliyor

Yazım yanlışlarını düzeltme programı gibi işleyen yazılımın birbirine eklemli formülasyonlardan oluşan uzun cümleler, edilgen yoğunluklu ifadeler ve anlaşılması güç formülasyonları ayırt edebildiği ve metnin yazarına iyileştirme önerilerinde bulunduğu bildirildi.

Yazılım, metinlerin anlaşılabilirlik derecesini zordan kolaya 0 ile 20 arasında sınıflandırıyor. Yapılan araştırmalara göre ortalama olarak siyasal bilimler alanında yazılmış bir doktora tezi 4,3, gazetelerdeki siyasi haberler 11 ila 14, radyo haberleri ise 16,4 seviyesinde anlaşılabiliyor.

Eyalet yönetimi ve okullarda yürürlüğe sokulacak yazılımın ilk yılki maliyetinin yaklaşık 150 bin euro olacağı belirtiliyor.

epd/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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