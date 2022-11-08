Memur emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? SGK emekli aylığı ve ikramiye hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşı kişiden kişiye göre değişiyor. Bu sebeple her memurun kendi emekli maaşını kendisinin hesaplaması daha doğru olur. Ne SGK emekli aylığı ve ikramiye hesaplama ne de memur emekli maaşı hesaplama düşünüldüğü kadar zor işlemler değil. Sosyal Güvenlik Kurumunun resmî internet sitesi üzerinden SGK emekli aylığını kısa bir sürede hesaplamak mümkündür.

Memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur maaşı 9.105₺ iken en düşük memur emekli maaşı 6.078 TL olarak belirlendi. Konu hususunda göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey ise memur maaşlarının meslek gruplarına göre değişken oluşu. Emekli bir öğretmenle emekli bir polisin aylığı birbirinden farklı olabiliyor. Bu sebeple en doğru olan SGK’nın memur emekli maaşı hesaplama robotu ile bireylerin kendi maaşlarını hesaplaması. SGK resmî sitesi üzerinden emekli aylığı hesaplaması için yapılması gerekenler adım adım şu şekilde açıklanabilir:

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkine tıklayın.

TC kimlik numarası, sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve doğum tarihinizi resmi belgelerinizde yazdığı şekilde girin.

“Sorgula” seçeneğine tıklayın.

Daha sonrasında emekli aylığını hesaplayabilirsiniz.

3600 günle emekli olan memurların maaşı nasıl hesaplanır?

30 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve 3600 günle birinci dereceden emekli olan memurların maaşları Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte yaklaşık olarak 9.105₺ oldu. Memur emekli maaşı hesaplama robotu aracılığıyla kamu emeklileri sadece memur emekli maaşı hesaplama işlemlerini değil aynı zamanda ikramiye sorgulama işlemlerini de kolayca halledebiliyor. SGK emekli aylığı ve ikramiye hesaplama sorgulama işlemleri için yapılması gereken her şey ise şu şekilde:

İlk olarak https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do websitesine gidin.

Dereceniz, kademeniz, hizmet yılınız gibi doldurulması ereken tüm alanlara gerekli bilgileri doğruluğundan emin olarak girin.

Sağ altta bulunan “Hesapla” seçeneğine tıklayın.

30 yıllık devlet memuru emekli ikramiyesi ne kadar?

30 yıllık devlet memuru emekli ikramiyesi alınan son kararla birlikte 119.328₺ olarak belirlendi. Burada göz önünde bulundurulması gereken şey bunun meslek gruplarına göre değişebileceği. Genele bakıldığında ise memur ikramiyelerindeki artış 40.500₺ ile 50.150₺ arasında değişiklik gösteriyor. Bu da yaklaşık olarak 346.371₺ oluyor. Net bir cevap için yapılması gereken en doğru şey ise yukarıda da belirtilen https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden hesaplama yaparak araştırmayı yapan memur emeklisinin kişisel bilgileriyle ikramiye sorgulaması yapması. Maaşlar gibi ikramiyeler de meslek gruplarına göre değişiklik gösterebiliyor.

