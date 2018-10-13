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Memur emeklisi kadın, balkonda bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan Hamide Çavdar (61), evinin balkonunda çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldü.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan Hamide Çavdar (61), evinin balkonunda çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldü. Polis cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Gökpınar Mahallesi-Acıpayam karayolu kenarındaki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan, 1 oğlu ve 1 kızı bulunan şeker hastası memur emeklisi Hamide Çavdar, evinin balkonunda vücudunun çeşitli yerinden defalarca bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Çığlık atarak yardım istediği öne sürülen kadın için bölgeye gidenlerin, iki kişinin olay yerinden koşarak kaçtığını gördüklerini ancak yetişmediklerini söyledikleri öğrenildi. Çavdar'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Çavdar'ın dairesine balkondan giren kişilerin, önce apartmanın güvenlik kamerası kablolarını kestiği, ardından zemin katta bulunan düğün salonunun çatısından yürüyüp, Çavdar'ın dairesine klima motorundan tırmanarak çıktıkları sanılıyor. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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