Memur maaş zammı belli oldu

Kamu personeli maaşlarında 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Bakan Bilgin, toplu sözleşme görüşmeleri sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız"

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada "Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları yüzde 30 ile 35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" dedi.

Bakan'ın açıklamasına göre memur ve memur emeklisinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 ve 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Toplu sözleşmeye göre en düşük memur maaşı 2 yıllık toplam artış oranı yüzde 31, toplam maaş artışı bin 352 lira oldu. En düşük maaş net 4 bin 458 liradan 5 bin 700 liraya yükseldi.

DHA/ SSB, HS

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