Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı (2)

\u0130LK G\u00d6R\u00dc\u015eME SONA ERD\u0130\nKamu \u0130\u015fveren Heyeti temsilcileri ile sendikalar aras\u0131nda ilk g\u00f6r\u00fc\u015fme sona erdi. H\u00fck\u00fcmetin memurlara zam teklifini 16 A\u011fustos'ta yapaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.Kabin g\u00f6revlisi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi! Bagaj b\u00f6l\u00fcm\u00fcne t\u0131rman\u0131p...Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: "Bu co\u011frafyada ayakta kalman\u0131n bedeli var"Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019dan belediyelerdeki akraba atamalar\u0131 de\u011ferlendirmesi