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Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

İLK GÖRÜŞME SONA ERDİ Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile sendikalar arasında ilk görüşme sona erdi.

İLK GÖRÜŞME SONA ERDİ
Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile sendikalar arasında ilk görüşme sona erdi. Hükümetin memurlara zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacağı öğrenildi.

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