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Memur olma vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Bartın’da devlet memuru olma hayali kuran vatandaşları bakanlıklar adına düzenledikleri sahte atama evrakları ile dolandıran biri kamu çalışanı olan kadın olmak üzere 2 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İbrahim K.

Memur olma vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi tutuklandı

Bartın’da devlet memuru olma hayali kuran vatandaşları bakanlıklar adına düzenledikleri sahte atama evrakları ile dolandıran biri kamu çalışanı olan kadın olmak üzere 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İbrahim K. İsimli şahıs memur olma vaadiyle N.E ve S.K isimli 2 şüpheliye para verdiğini ve şüphelilerin sahte evrak düzenleyerek ataması yapılmış gibi göstererek dolandırdıkları iddiasıyla Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. İhbarın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri N.E ve S.K’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 2 şüphelinin kamu kurumlarında çalıştıklarını beyan ederek devlet memuru olmak isteyen vatandaşlara kadro vaadinde bulundukları ve tuzağa düşürdükleri 5 mağdurdan 40’ar bin lira aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca tuzağa düşürdükleri şahısları Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ataması yapılmış gibi sahte evrak düzenleyerek, mağdurların güvenini kazandıkları tespit edildi.
İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Memur olma vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi tutuklandı

Memur olma vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi tutuklandı

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