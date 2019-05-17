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Memur olma vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Bartın’da devlet mamuru olma hayali kuran vatandaşları bakanlıklar adına düzenledikleri sahte atama evrakları ile dolandıran biri kamu çalışanı olan kadın olmak üzere 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, İbrahim K.

Bartın’da devlet mamuru olma hayali kuran vatandaşları bakanlıklar adına düzenledikleri sahte atama evrakları ile dolandıran biri kamu çalışanı olan kadın olmak üzere 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İbrahim K. İsimli şahıs memur olma vaadiyle N.E ve S.K isimli 2 şüpheliye para verdiğini ve şüphelilerin sahta evrak düzenleyerek ataması yapılmış gibi göstererek dolandırdıkları iddiasıyla Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. İhbarın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri N.E ve S.K’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 2 şüphelinin kamu kurumlarında çalıştıklarını beyan ederek devlet memuru olmak isteyen vatandaşlara kadro vaadinde bulundukları ve tuzağa düşürdükleri vatandaşlardan 40’ar bin lira aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca tuzağa düşürdükleri şahısları Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ataması yapılmış gibi sahte evrak düzenleyerek, mağdurların güvenini kazandıkları tespit edildi.
İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, güvenlik güçleri olası diğer mağdurlara ulaşmak için çalışma yürütüyor.

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