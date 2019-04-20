Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Gül, dünyada İslam karşıtlığı yapanların terör ile İslam'ı bağdaştırmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, hiçbir dinin terörizm ile bir arada barındırılamayacağının altını çizdi.

Türkiye'nin birliğini koruyarak terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini dile getiren Gül, "Terörün her çeşidine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz ve terörün ırkı, dili ve dini olmadığına inanıyoruz. Teröre karşı bütün insanlık el birliği ile ortak şekilde mücadele etmelidir." dedi.

Programın açılışında yaptığı konuşmada, terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Gül, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen hain girişimlerin amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında, Anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu ve tavrı hukuk korumayacaktır." dedi.

Yerel seçimlerin ardından Türkiye'yi daha fazla büyütmek ve kalan sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirten Gül, "Bu çerçevede yakın zamanda yargı reformuna yönelik çalışmalarımızın nihai noktasını tamamladık. Yakın zamanda güven veren adalet perspektifi ile yargı reformunu tüm kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Gül, belediye başkanlığı konusunda milletin tercihine saygı duyduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Ancak belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında, Anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu ve tavrı hukuk korumayacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir, hukuksuzluğa karşı asla ve asla müsaade etmeyecek, müsamaha göstermeyecektir."

Herkesin istediği sendikaya üye olma özgürlüğüne sahip olduğunun altını çizen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üye olmak da üye olmamak da Anayasa ve uluslararası sözleşmeler altında güvencededir. Siz, sizin gibi düşünmeyen bir kimseye asla baskıda, dayatmada bulunamazsınız. 31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar 1 Nisan'da dökülmesin."

Gül, hukukun üstünde hiçbir güç olmadığını vurgulayarak, "İster kamu görevlileri ister işçiler olsun, kamu ve işçi sendikalarından herkesin hakkı, özgürlüğü vardır. Kim, hangi sendikaya üye olacaksa, kendi özgür iradesiyle buna karar verecektir." dedi.

