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Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Hep birlikte 'Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür' demeye devam etmeliyiz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hep birlikte 'Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür.' demeye devam etmeliyiz." dedi.

Yalçın, Ankara'daki bir otelde düzenlenen Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, teröre karşı asla diz çökmeyeceklerini vurguladı.

Memur-Sen olarak, sendikal mücadelelerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirten Yalçın, "Önce insan anlayışıyla gelir dağılımında adalet ısrarımızı yineleyeceğiz. İnsana saygı, emeğe değer anlayışı için emek için dayanışma çağrımızı ve adil paylaşım haykırışımızı hedeflerimizin gerçekleşmesi için devam ettireceğiz." diye konuştu. edi.

Yalçın, dünyadaki gelir dağılımının adaletsizliğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü, her gün 800 çocuğun susuzluktan hayatını kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada her 15 saniyede bir insanın, her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin insanın iş kazalarından hayatını kaybettiğini, en zengin 8 kişinin 3,6 milyar insanın toplamından daha fazla servete sahip olduğunu biliyoruz. Milyarderlerin serveti son 1 yılda 762 milyar dolar arttı ve bu tutar küresel yoksulluğu tam 7 kez sona erdirebilir. Gelişmemiş bir ülkedeki işçinin hayatı boyunca kazandığı parayı ünlü bir markanın CEO'su 4 günde kazanıyor. Yani arada binlerce kat gelir ve paylaşım adaletsizliği var."

Dünyada adaletsiz düzenin değiştirilmesi ve adil paylaşım ilkesinin hayata geçirilmesi için mücadelenin sürdüğünü söyleyen Yalçın, emperyalist güçlerin ise sömürüden aslan payı almak için yeni bir sömürü düzeni kurmanın hesabında olduklarını kaydetti.

Yalçın, emperyalist güçlere karşı insanın hakkını ve emeğin onurunu savunmak için sendikalar olarak mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyerek, "Biz hep birlikte, 'Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür' demeye devam etmeliyiz. Bu irade büyüyerek devam ederse kapitalist emperyal sistem sarsılır, neoliberal kumpas ortadan kaldırılır." diye konuştu.

- "Memur-Sen toplu sözleşmelerin mimarı oldu"

Memur-Sen olarak çatışmadan kazanılabildiğini tüm dünyaya gösterdiklerini ifade eden Yalçın, sendikal mücadeleye yeni soluk getirerek, saygınlık ve itibar kazandırdıklarını kaydetti.

Yalçın, mali ve sosyal hakların yanı sıra çalışma şartlarını da iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Memur-Sen, kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üreten, beklentilerinin karşılanmasını sağlayan hükümler içeren, demokratik ve sendikal hakların genişlemesine yön veren toplu sözleşmelerin mimarı oldu, olmaya da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, önlerinde bir toplu sözleşme süreci olduğunu hatırlatarak, "Yasanın ve masanın bütün zaaflarına karşın, bu toplu sözleşmede kazanımlarımızı yine koruyacak, yeni kazanımları oluşturmak ve kamu görevlilerini rahatlatmak için ter dökmeye devam edeceğiz." dedi.

- "Sözleşmeli istihdam son bulmalı"

Sözleşmeli istihdam konusuna da değinen Yalçın, "Kamuda tek istihdam şekli kadrolu olmalı, sözleşmeli istihdam son bulmalı. Sözleşmeli istihdam kaldırılıncaya kadar hızla adım atılarak, mevcut bütün sözleşmeliler arasındaki izin, sosyal haklar, tazminatlar eşitlenmeli. Eşi ile arasında tercihe zorlanan, aile bütünlüğü parçalanmış kamu görevlileri bir an önce rahatlatılmalı." ifadesini kullandı.

Yalçın, kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunların giderilmesinin önemini vurgulayarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının da tüm kurumlarda açılması gerektiğini bildirdi.

Memur-Sen olarak taleplerini dile getiren Yalçın, şöyle dedi:

"Fiili hizmet zammının kapsamı genişletilmeli, KİT'lerde sicil uygulamasına son verilmeli, bir defaya mahsus olmak üzere başarı ücreti oranı olan yüzde 8, temel ücrete eklenmeli. KİT'lerde fazla çalışma ücreti ödenmesinde 30 saat sınırlaması kaldırılmalı, fazla çalışmaya karşılık, ücret veya izin kullanılmasına imkan sağlanmalı.

Emekliye ayrılan kamu görevlileri, aile yardımı ödeneği almaya devam etmeli. Gelir vergisi oranı yüzde 15'e sabitlenmeli, kamu görevlilerine, emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi verilmeli. Bayramlarda görev yapan personele fazla mesai ücreti verilmeli. Harcırahlar, günün şartlarına göre yenilenmeli, harcırah ve gündelik gibi haklar bütçe kanunuyla değil toplu sözleşme hükümleriyle belirlenmeli.

Kamu görevlilerinin il içi veya il dışı hastalık ve tedavilerinde refakatçi oldukları süre izinden sayılmalı. İzinler iş günü esasına göre verilmeli. Kamu personel sisteminde sıkıntı olan performans, rotasyon gibi uygulamalara son verilmeli, mazerete dayalı tayin talepleri öncelikli olarak değerlendirilmeli. Devlet memurlarına siyaset ve grev hakları tanınmalı."

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