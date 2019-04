Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hep birlikte 'Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür.' demeye devam etmeliyiz." dedi.

Yalçın, Ankara'daki bir otelde düzenlenen Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, teröre karşı asla diz çökmeyeceklerini vurguladı.

Memur-Sen olarak, sendikal mücadelelerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirten Yalçın, "Önce insan anlayışıyla gelir dağılımında adalet ısrarımızı yineleyeceğiz. İnsana saygı, emeğe değer anlayışı için emek için dayanışma çağrımızı ve adil paylaşım haykırışımızı hedeflerimizin gerçekleşmesi için devam ettireceğiz." diye konuştu. edi.

Yalçın, dünyadaki gelir dağılımının adaletsizliğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü, her gün 800 çocuğun susuzluktan hayatını kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada her 15 saniyede bir insanın, her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin insanın iş kazalarından hayatını kaybettiğini, en zengin 8 kişinin 3,6 milyar insanın toplamından daha fazla servete sahip olduğunu biliyoruz. Milyarderlerin serveti son 1 yılda 762 milyar dolar arttı ve bu tutar küresel yoksulluğu tam 7 kez sona erdirebilir. Gelişmemiş bir ülkedeki işçinin hayatı boyunca kazandığı parayı ünlü bir markanın CEO'su 4 günde kazanıyor. Yani arada binlerce kat gelir ve paylaşım adaletsizliği var."