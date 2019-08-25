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Memur-Sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

MEMUR-Sen tarafından, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin 81 ilde yarın eş zamanlı, 'emeğe kıymet, adalete davet' çağrısıyla basın açıklamalarının gerçekleştirileceği bildirildi.  Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos’ta başlayan ve 21 Ağustos itibariyle uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu Hakem Kuruluna taşındığı hatırlatıldı.

MEMUR-Sen tarafından, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin 81 ilde yarın eş zamanlı, 'emeğe kıymet, adalete davet' çağrısıyla basın açıklamalarının gerçekleştirileceği bildirildi.
Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos’ta başlayan ve 21 Ağustos itibariyle uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu Hakem Kuruluna taşındığı hatırlatıldı. Görüşmelerin Kamu Hakem Kuruluna gitmesine çeşitli vesilelerle tepki gösterildiğini belirtilen açıklamada, "Memur-Sen 5 milyonu insanı doğrudan, 20 milyon insanı ise dolaylı yönden etkileyecek olan bu süreçte kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için 81 ilden haykıracak. Memur-Sen Konfederasyonu, 81 ilde 'Emeğe Kıymet, Adalete Davet' temasıyla basın açıklamaları düzenleme kararı aldı. 81 ilde gerçekleştirilecek olan basın açıklamalarıyla 5 milyonu aşkın kitleyi temsil eden Memur-Sen Teşkilatları kamu görevlilerin haklı beklentilerini haykıracak. Açıklamalar 26 Ağustos Pazartesi Günü Saat 12.00'da gerçekleştirilecek" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

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