Memur-Sen, açlık ve yoksulluk rakamlarını açıkladı

Memur Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu'nca, Ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 385 TL, yoksulluk sınırı ise, 6 bin 653,16 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653,16 TL olarak tespit edildi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 0,21'lik düşüş yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 23,35 ile salatalık, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak fiyatında oldu. En çok göze çarpan düşüşler ise, yüzde 29,82 ile sivri biber, yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç fiyatlarında yaşandı.

'KİŞİSEL TEMİZLİK VE BAKIMDA YÜZDE 1,34’LÜK DÜŞÜŞ'

Ağustos ayında önceki aya göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 0,63'lük bir düşüş görüldü. Araştırmaya göre giyimde Temmuz ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,32 artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 2,07 artışla çocuk tişörtü fiyatlarında oldu. Yüzde 5,29 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 5,1 azalışla kadın terliği fiyatında ise düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 1,34'lük bir düşüş gözlendi. En göze çarpan değişim yüzde 1,45 artışla tıraş malzemeleri fiyatlarında oldu. Bununla birlikte makyaj malzemeleri fiyatlarında yüzde 6,51 düşüş gözlemlendi.