SİİRT (AA) - Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, "103 yıl önce Sarıkamış'ta 90 bin vatan evladımız, ecdadımız donarak şehadet şerbeti içmişti. İki gün evvel de yine 2 kardeşimiz askerlik görevlerini yaparken donarak, şehadet şerbetini içtiler." dedi.
Memiş, Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sağlık-Sen Siirt Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, her zaman ülkenin birlik, beraberlik ve geleceği için kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olduğunu anımsatan Memiş, "Maalesef 103 yıl öncenin tekrarını yaşadık. 103 yıl önce Sarıkamış'ta 90 bin vatan evladımız, ecdadımız donarak şehadet şerbeti içmişti. İki gün evvel de yine 2 kardeşimiz askerlik görevlerini yaparken donarak, şehadet şerbetini içtiler." ifadelerini kullandı.
Memiş, ülke savunmasının kolay olmadığını aktararak, bunun için bedel ödemek gerektiğini dile getirdi.
Millet olarak bu bedeli hep beraber ödediklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti:
"Elbette ki yeri geldiğinde şehadet şerbeti içilecek, yeri geldiğinde gazi de olunacak ama bir gerçek var ki bu ülke köklü bir ülke. Bu ülke Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bir millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya haykıran bir ülke. Önemli olan bu ülkenin ve bu milletin geleceğidir. Bu ülkenin evlatları olarak her birimiz ülkemiz için şehadet şerbeti içmeye hazır olduğumuzu da buradan ifade ediyoruz."
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanlığına Vesim Eviz yeniden seçildi.
Genel kurula Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Alper Aziz Biten, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Abdulaziz Aslan, Kemal Çırak ve İdris Baykan, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, çevre illerin Sağlık-Sen şube başkanları da katıldı.
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