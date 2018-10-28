SİİRT (AA) - Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, "103 yıl önce Sarıkamış'ta 90 bin vatan evladımız, ecdadımız donarak şehadet şerbeti içmişti. İki gün evvel de yine 2 kardeşimiz askerlik görevlerini yaparken donarak, şehadet şerbetini içtiler." dedi.

Memiş, Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sağlık-Sen Siirt Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, her zaman ülkenin birlik, beraberlik ve geleceği için kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olduğunu anımsatan Memiş, "Maalesef 103 yıl öncenin tekrarını yaşadık. 103 yıl önce Sarıkamış'ta 90 bin vatan evladımız, ecdadımız donarak şehadet şerbeti içmişti. İki gün evvel de yine 2 kardeşimiz askerlik görevlerini yaparken donarak, şehadet şerbetini içtiler." ifadelerini kullandı.

Memiş, ülke savunmasının kolay olmadığını aktararak, bunun için bedel ödemek gerektiğini dile getirdi.

Millet olarak bu bedeli hep beraber ödediklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti: