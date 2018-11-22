ELAZIĞ (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "24 Kasım Öğretmenler Günü 3600 ek gösterge konusunda başlangıç için önemli bir gün olabilir." dedi.

Elazığ'da bir otelde düzenlenen Memur-Sen Elazığ İl Divan Toplantısı'na katılan Yalçın, öğretmen, din görevlileri, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek gösterge konusundaki taleplerini toplu sözleşme süreçlerinde özellikle masaya getirdiklerini söyledi.

Kamu görevlilerinin ek gösterge sistematiğindeki bozulma dolayısıyla herkesin bu konuda bir beklenti içerisinde olduğunu aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge konusunda öğretmen, din görevlileri, hemşire ve polisler üzerinden cümle kurmuş olması bu anlamda umudumuzu artırmış durumdadır. Bunun üzerinden tekrar çağrımızı yenileyerek kamuda ek gösterge sistematiğinin toptan çalışılarak tüm kamu görevlilerini içerisine alacak şekilde bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu anlamda bu çarpıklığın düzeltilmesi konusunda bütün yetki kullananlar sorumludur."