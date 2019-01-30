HABER

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Ek Göstergenin Kapsamlı Genişletilmelidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 01:48 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konfederasyona bağlı TOÇ-Bir-Sen’in 6.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konfederasyona bağlı TOÇ-Bir-Sen’in 6. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Yalçın, “Ek Gösterge konusu ve düzenlemesi, bu kadar medyanın gündemine gelene kadar Meclisin gündemine gelseydi, bugün zaman ve enerjimizi daha farklı alanlara harcayabilirdik” dedi.
Kamuoyunda merak konusu olan ve geçtiğimiz günlerde İbrahim Kalın’ın açıklamalarına da konu olan ek gösterge beklentilerini yineleyen Yalçın, “Ek Gösterge konusu ve düzenlemesi, bu kadar medyanın gündemine gelene kadar Meclisin gündemine gelseydi, bugün zaman ve enerjimizi daha farklı alanlara harcayabilirdik” dedi.
3600 ek göstergeye ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından ortaya konan vaadi hem desteklediklerini hem de yetersiz bulduklarını ifade eden Yalçın, bazı meslek gruplarının hiç olmaması, bazılarının ise sınırlı sayıda olmasını anlamsız ve adaletsiz olarak nitelendirdi.
“Ek gösterge konusunda 3600 kapsamına alınacaklar bir an önce netleşmeli, diğer unvan ve kadrolarda görev yapanlar da ek gösterge düzenlemesine dahil edilmelidir” diyen Yalçın Yardımcı hizmetlerin de ek gösterge hakkından mahrum edilmemesi gerektiğini söyledi.
Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda unvan, kadro ve kurum ayırımının ortadan kaldırılıp, lisans, lise ve ön lisans mezunlarının tamamının ek gösterge kapsamına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)
Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladıBinali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.