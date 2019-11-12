HABER

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Mücadele alanımız yerküremizdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 22:09 | Son Güncelleme

"Özelde üyemiz, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz idealiyle çalışmak, gayret etmek noktasında kodlanmış bir teşkilatız. Sorumluluk alanımız ülkemiz diyebiliriz ama mücadele alanımız yerküremizdir"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Özelde üyemiz, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz idealiyle çalışmak, gayret etmek noktasında kodlanmış bir teşkilatız. Sorumluluk alanımız ülkemiz diyebiliriz ama mücadele alanımız yerküremizdir." dedi.

Yalçın, Kastamonu Öğretmenevi'nde düzenlenen Memur-Sen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in inancından, idealinden, ülküsünden, ülkesinden ve iddiasından hiçbir zaman ödün vermediğini belirtti.

Memur-Sen'in 27 yıllık serüveninde güzel anılar ve kazanımları topluma yaşattığını anlatan Yalçın, "Bundan sonra da yaşatmaya devam etme konusunda hepimizin gayretleri çok nettir. Bu gayret bu bereketi artıracaktır." ifadesini kullandı.

Yalçın, Memur-Sen'in amaçlarına değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üyesinin ekonomik, sosyal ve mali özlük haklarına ilişkin mesafe kat etmek, temel hak ve hürriyetleri teminat altına almak, ülkesini korku tünelinden çıkarmak, teneffüs imkanı yakalatmak, vesayetin millet iradesi üzerinden kalkmasına vesile olmak ve örgütlü gücüyle buna katkı sunmak, ülkeyi yaşanabilir bir zemine taşımak ve bu ülkede gelir dağılımında adaleti temin ederek, açlık ve yoksulluk sınırı arasında çalışan kalmadığı, refah sınırında çalışanların ücret aldığı bir zemini ve ulusal adaleti sağlamak bizim genelde hedefimizdir. Bizim sorumluğumuz bu ülkenin ulusal sınırları içerisinde olamaz. Çünkü biz yaptığımız kadar, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğini bilen inancın, idealin insanlarıyız. Özelde üyemiz, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz idealiyle çalışmak, gayret etmek noktasında kodlanmış bir teşkilatız. Sorumluluk alanımız ülkemiz diyebiliriz ama mücadele alanımız yerküremizdir."

Yerkürenin tamamındaki mağdur ve mazlumlara karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini vurgulayan Yalçın, "'Mazlumun ve mağdurun dini sorulmaz' diyoruz. Gücümüz yetmeyebilir ancak bizi kurtaracak olan şey niyetimiz ve istikametimizdir. Memur-Sen olarak tıpkı Gazze'de, Suriye'de, Keşmir'de, Filistin'de, Arakan'da dünyanın birçok İslam beldesinde yaşanan felaket ve afet süreçlerinde elini taşın altına koyup 'Herkes bir şeyler ortaya koysun, bir bereketi başlatalım ve bir toplumsal duyarlılığı tetikleyelim' dediği gibi Filipinler ve Nepal'de din bağımızın olmadığı bir yerde meydana gelen depremde 'Biz buradan hesaba çekiliriz, herkes karınca kararınca bir şeyler yapsın' deyip bir başlangıç yapıyorsak bu iddia ve idealin gereğidir." diye konuştu.

Programda, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ile Memur-Sen İl Başkanı İrfan Bakır da konuşma yaptı.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındıHakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
Eskişehir polisinden kaçakçılara geçit yokEskişehir polisinden kaçakçılara geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı

En Çok Okunan Haberler

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

İstanbul'da silahlı saldırı!

İstanbul'da silahlı saldırı!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den Türk-Rus ortak devriyesi ile ilgili yeni açıklama

MSB'den 'ortak kara devriye' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

Son dakika: Ahmet Altan gözaltına alındı!

Ahmet Altan gözaltına alındı!

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.