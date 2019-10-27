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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “24 Kasım’da öğretmene şiddet ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:48 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakır’da okul müdür yardımcısına yapılan saldırı ile ilgili olarak, “Cennet bir ülkede cinnet bir psikoloji yaşıyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakır’da okul müdür yardımcısına yapılan saldırı ile ilgili olarak, “Cennet bir ülkede cinnet bir psikoloji yaşıyoruz. 24 Kasım’da bu konuya ilişkin yasal düzenleme yapılsın” dedi.
Kayseri, Niğde, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir il teşkilatlarının katıldığı Memur-Sen 12. Bölge Eğitim Toplantısı’na katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Öğretmenlik Meslek Kanunu önümüzde duran en önemli mücadele alanı. Mesleğimiz kariyer meslek ama kariyer mesleğin kendi kanunu olmadığı için kargaşaya meydan vermiş durumda. Hakkı teslim edilmeyen ama her defasında örselenen, kıymeti kaybolan ve ayaklar altına alınan bir mesleğe dönüşüyor” dedi.
Kayseri’deki programa gelmeden önce Diyarbakır’a uğradığını söyleyen Yalçın, “Yasin öğretmenimizle bir araya geldik. İki gün önce kamuoyuna taşınan bir hadise olmuştu. 8. sınıf öğrencisi, uyumsuz, disiplinsiz öğrenciye müdür yardımcısı Yasin arkadaşımız, ‘Baban okula gelecek, görüşmem lazım’ diyor. Babası daha okulun bahçe kapısından girer girmez ‘Beni buraya neden çağırdın?’ diyerek idareciye posta koyuyor. 3 aile mensubu üzerine çullanarak öğretmeni tekmeliyor ve darp ediyor. Orada ifade edilen ‘Arabanın arkasındakini getir oğlum’ cümlesi benim kanımı donduruyor. Bu cümle son derece ürpertici ve son derece ürkütücü” dedi.
Yalçın, “Mesleğin itibarının kaybolduğu ve mesleğin ayaklar altına alındığı bir dönem yaşıyoruz” diyerek şunları söyledi:
“Buna tahammül edemeyiz. Buna rıza gösteremeyiz. Bunu biz kürsülerden telin edebiliriz ama Milli Eğitim Bakanlığının buna kınama mesajları ile geçiştirilecek bir mesele olarak bakması kabul edilebilir değil. Önümüzde 24 Kasım Öğretmenler Günü var. 24 Kasım’a şimdiden konuya ilişkin yasal düzenleme yapılsın. Kamu görevlilerine hadsizlik, terbiyesizlik yapan, onu şiddetle darp etmeye çalışanlar için kamu hizmeti sınırlandırılsın. Ama mutlaka ve mutlaka bunun bir bedeli olsun. Girdiği kapıdan iki dakika sonra çıkıp tekrar sizin suratınıza sırıtıp gidiyorsa burada bir yanlışlık var. Necmeddin öğretmenimiz okulda makamında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın birinci yılına yaklaşıyoruz. Okulda onun için bir kütüphane açacağız. Ama Diyarbakır’da bir Necmeddin öğretmen hadisesi daha yaşayacaktık. Her geçen gün yeni olaylar yaşanıyor. Toplum cennet bir ülkede cinnet bir psikoloji yaşıyor. Bu gayretimiz devam etmek durumunda. Buna çözüm üretmek zorundayız.”
Yalçın, konuşması sonrası katılımcılara sertifika verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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