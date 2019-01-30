Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Adana’da konuştu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gelir vergisinin kamu görevlilerinin maaşlarını yiyen tırtıla dönüştürüldüğünü belirterek, “Gelir vergisi noktasında ücretlilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Ücretlilerin diğer gelir gruplarına göre farklı matrahla ilişkilendirilmesi noktasında yüzde 27 ve yüzde 35’lik dilimlerde yapılan uygulamanın artık yüzde 15’lik dilimde esaslı bir şekilde gerçekleştirilmesi elzem” ifadelerini kullandı. Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen Teşkilat buluşması Adana’da büyük bir katılımla Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gelir vergisinin kamu görevlilerinin maaşlarını yiyen tırtıla dönüştürüldüğünü ifade ederek, “Gelir vergisinde hem matrah oyunu hem de ücretlilerin maaşlarından daha fazla gelir vergisi tahsil etme huyu devam etmektedir” dedi. Yalçın, "Yüzde 15 ve yüzde 20’lik vergi dilimlerinin matrahlarında, yüzde 27 ve yüzde 35’lik vergi dilimlerinin matrahlarından daha az artış yapılması da, tüm dilimlerdeki matrah artış oranlarının yeniden değerleme oranından daha düşük tutulması da hem vergide adaletin hem de sosyal adaletin gözetilmediğini gösteriyor. Yüzde 20’lik dilimdeki matrah artışının yeniden değerleme oranından 6,09 puan düşük düzeyde yapılması, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ücretlilerinin yılın daha erken dönemlerinde üçüncü vergi diliminden vergi ödemesi gibi kabul edilemez bir hedefin varlığına işaret ediyor" diye konuştu.

"Finans ve sermaye kesimine destek veren anlayışın kamu görevlilerine gelir vergisi üzerinden omuz atması kabul edilemez" Vergi dairelerinin girişindeki levhalarda “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” yazısını örnek gösteren Yalçın, “Kamu görevlilerinin bordrolarında ‘Bu kamu görevlisinin maaşı, gelir vergisi nedeniyle azalmaya tutsaktır’ cümlesinin ilave edilmesi gerekiyor. Ekonomik dalgalanmanın, enflasyon bazlı olumsuz etkilerin giderilmesi noktasında finans ve sermaye kesimine, reel sektöre omuz veren, el uzatan anlayışın kamu görevlilerine gelir vergisi üzerinden omuz atması ve kamu görevlilerinin maaşlarına el uzatması kabul edilebilir değildir” dedi. “Biz Memur-Sen olarak ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmeli ya da matrahlar bunu sağlayacak şekilde yükseltilmeli talebini ifade etmiştik” diyen Yalçın, “Bugüne kadar ortaya çıkan tablo göstermiştir ki, gelir vergisi noktasında ücretlilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Ücretlilerin diğer gelir gruplarına göre farklı matrahla ilişkilendirilmesi noktasında yüzde 27 ve yüzde 35’lik dilimlerde yapılan uygulamanın artık yüzde 15’lik dilimde esaslı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

"Gelir vergisi noktasında ücretlilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var"

Yalçın, “Gelir vergisi matrahlarındaki artışın geçmişten bugüne düşük yapılarak, kamu görevlilerinin hem daha erken aylarda yüksek orandan vergi ödemesi hem de yıl sonu itibariyle daha yüksek tutarda gelir vergisi kesintisi üzerinden yaşadığı maaş ve gelir kaybı rakamlarının yükselmesi; iradi bir hedefse bu iradeden de hedeften vazgeçilmeli yok eğer sosyal maliyet hesaplama noktasında bir eksikliğin eseri ise biz bu eksikliğin giderilmesine her türlü katkıyı vermeye hazırız” diyerek, gelir vergisinde matrah oyunu olarak tanımlanan gelir vergisi tarifesindeki matrahlarda gerek enflasyondan gerekse yeniden değerleme oranından düşük matrah artışları yapma uygulaması, genelinde ücretliler ve özelde kamu görevlileri açısından, sıkıntı ürettiğini ve maaşların aydan aya daha da düşmesine neden olduğunu belirtti. Yalçın, bu durumun devam ettiği sürece, çok uzak olmayan bir dönemde kamu görevlilerinin istisnasız tamamı yılın ikinci ayında yüzde 20’lik üçüncü ya da dördüncü ayında ise yüzde 27’lik vergi dilimine tabi olacaklarını belirtti.

Yalçın şöyle devam etti: “2019 yılı gelir vergisi tarifesinin yıl içinde ve yıl sonunda üreteceği sonuçlar; sosyal adaletin bozulmasına, vergi adaletinin sümen altına konulduğu algısının gelişmesine, engellenmesi mümkünken gereksiz bir sosyal maliyet zemini ve gündeminin oluşmasına kapı aralandığını teyit edecektir. Biz Memur-Sen olarak tam da bu nedenlerle; ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmeli ya da matrahlar bunu sağlayacak şekilde yükseltilmeli talebini/teklifini ifade etmiştik. Bugüne kadar ortaya çıkan tablo göstermiştir ki; gelir vergisi noktasında ücretlilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Ücretlilerin diğer gelir gruplarına göre farklı matrahla ilişkilendirilmesi noktasında yüzde 27 ve yüzde 35’lik dilimlerde yapılan uygulamanın artık yüzde 15’lik dilimde esaslı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir."

