Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara’da düzenlenen uluslararası konferansın tarihe not düşeceğini belirterek, "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından 6. Genel Kurul kapsamında Uluslararası İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar Konferansı düzenlendi. Konferansın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Genel Merkez Hizmet Binası’nın da açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bireysel değil toplumsal olarak düşünmenin insanın geleceğine yapılacak önemli katkıları beraberinde getireceğinin altını çizdi. Memur-Sen olarak çalışmalarının dünya çapında olduğunu belirten Yalçın, bu tarz konferanslarla bilgi alışverişinin sağlandığını ifade etti. Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyin merkezi olan insan, teknolojinin gelişmesiyle birlikte egemen sistem tarafından istatistiki ayrıntıya indirgendi maalesef. Büyük katliamların bir medya tarafından nasıl sıradanlaştırıldığının sırrı işte tam da burada gizli. Biz bugün işin geleceğini, saygın iş kavramını tartışacaksak böyle bir düzeni öncelikle masaya yatırmamız gerekiyor. Biz diyoruz ki, insan insanın kurdu değil, insan insana verilmiş bir emanettir. Bu ölçüyü tekrar hayatın merkezine koyabilirsek, bütün tartışmaların önüne geçirebilir ve getirebilirsek bu kahredici, kapitalist emperyalist sistemden kurtarabiliriz. Memur-Sen olarak insan insana emanettir diyoruz. Bu ilkeyi ortaya koyarken sadece kendi üyelerimiz, sadece kendi ülkemizde çalışanları değil, bütün insanlığı düşünüyoruz. Son dört yıl içinde dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla irtibatlar kurduk, ilişkiler geliştirdik ve isteğimizi bu tarz konferanslarla ifade etmeye çalıştık. Bize dayatılan kıt kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçlar üzerine kurulmuş iktisat anlayışını değiştirelim. Diyelim ki adil bir dünyada kaynaklar hepimize yeter. Bunu başarabilirsek kapitalist sistemin tekelci yapısının yol açtığı sorunları ortadan kaldırabiliriz. Bu teoriyi tarihin çöp sepetine atıp paylaşımcı bir sistem oluşturabilirsek şuan emperyalizmin dünyayı kasıp kavuran şiddetinin önüne geçmiş olabiliriz."

"Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Konferansın insanlık adına önemli katkılar sağlayacağını belirten Yalçın, "Memur-Sen olarak biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz. Hem konferansımız hem konferans sonrası bir araya geleceğimiz genel kurulumuz dayatılan gündemin dışında insanlığın gerçek gündemine ilişkin bir sese dönüşür, insanlığın bütününe dönüşür, insanlığa umut veren bir sese dönüşür. Memur-Sen adına, ülkem ve milletim adına yerkürenin emeğe dair renklerinin, farklı farklı ülkelerden buraya teşrif eden sendikal birikimlerinin, liderlerinin genel kurulumuzu teşrifini, konferansımıza fikirleriyle katkı verecek oluşunu son derece önemli buluyorum. Bu konferans ve genel kurulumuz inanıyorum ki insanlığın kapitalizmden, emeğin sermayeden büyük ve değerli olduğunu hafızalara kazıyacak ve tarihe not düşecektir" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Biz bu ve benzeri bir araya gelişlerin, birlikteliklerin daha çok olmasını önemsiyoruz"