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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bursa’da konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 23:11 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bursa’da açıklamalarda bulundu.Eğitim Bir-Sen 3.

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bursa’da açıklamalarda bulundu.
Eğitim Bir-Sen 3. Bölge Toplantısı, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıya Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül ve çok sayıda kişi katıldı. Toplantıda konuşan Yalçın, “5. dönem toplu sözleşme ile bunun bütün gri alanları belirginleşti. Biz başlangıçtan bu ana kadar o boşluk noktalarına ilişkin bazı cümleleri kayda geçiriyor ve bu konuda kayıt düşürüyoruz. İlk başladığımız toplu sözleşmeden 5. toplu sözleşmenin sonuna kadar 2’si mutabakatsızlık, 3’ü mutabakatla sonuçlandı. Türkiye’deki işçi sendikacılığı gibi söz uçar, yazı kalır. Bilgisayarın başına bir şey gelir, ama karşılıklı imzaladığımız mutabakat kalır. 2 gün bakanlıktan ayrılamayıp, 2 gün boyunca tartışmanın gırla yürüdüğü, masada yansıttığımızda üzerinde uzlaştığımız bu şekli ile iki taraf da ’tamam’ diyor, ’bunun altını bir de imza ile sağlama alalım, birer dosya sizde ve bizde olsun, sonra aynı tartışmaya dönmeyelim’ dediğimizde ‘Buna gerek yok biz devlet olarak kayıt ediyoruz. Devlet memuru, devletine güvenir’ mefkuresi ve bize vaaz edilen durum her toplu sözleşmede mutabakat çıktıysa son iki gün tartışmaya vesile oluyor. Çünkü virgülün yeri değiştiriliyor. Bunu yaşamayalım" dedi. Yalçın, "Bir sonraki toplu sözleşmenin başında imza altına alınmazsa kıyametin küçüğü kopacaktır” diye de ekledi.
Masada sorun olduğunu anlatan Yalçın, “Masamızda sorunumuz var diye ifade ediyoruz. Her toplu sözleşme polemikle başlıyor. Masada bu boyutuyla bir adalet yok. DİSK’in iş kolu olarak, toplu sözleşme yaptığı yere ne Türk-İş, ne Hak-İş girebilir. Hak-İş’in iş kolu olarak yaptığı toplu sözleşmesine ne DİSK, ne Türk-İş girebilir. Türk-İş’in yaptığı ana çerçeve sözleşmesine ve yetkili olduğu yerlerdeki iş sözleşmesine diğer iki konfederasyon giremez. Ama, bizde iki tane gereksiz sandalye masaya eklenerek, masanın hem süresinden çalınıyor, hem masanın gücü kırılıyor, hem manipülasyon sokağı teslim alıyor. Dolayısıyla masada bir adalet yok" diye konuştu.
Yalçın, konuşmasının ardından şube başkanlarına sertifika dağıttı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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