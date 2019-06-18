Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kılıçdaroğlu’na seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ”Sayın Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin işten attığı işçiler nasıl geçinecekler? Sendikal haklarına saldırılan, baskı altına alınan çalışanlar için CHP’li belediyelere, yandaş sendikalarınıza da bu çağrıyı yapacak mısınız” dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Bem-Bir-Sen, yerel seçimlerde yönetim değişikliğine uğrayan bazı belediyelerde üyelerine yönelik sendikal baskı uygulandığı, örgütlenme özgürlüğüne yönelik müdahalelerin yapıldığı ve işten çıkarmaların olduğu iddialarıyla, bunlara karşı harekete geçilmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, örgütlenme özgürlüğü ve sendikal hakların anayasal haklar olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanlığı’nı anayasal hakların korunması konusunda göreve davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir grup toplantısında “480 işçiyi hangi gerekçeyle işe başlatmıyorsunuz? Sendikalara da sesleniyorum? Neden bu işçilerin hakkına sahip çıkmıyorsunuz? 480 kişi, 480 hane. Bunlar nasıl geçinecekler” açıklamasını yaptığını söyleyen Yalçın, “Sayın Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin işten attığı işçiler nasıl geçinecekler? Sendikal haklarına saldırılan, baskı altına alınan çalışanlar için CHP’li belediyelere, yandaş sendikalarınıza da bu çağrıyı yapacak mısınız? İşten çıkarılan, sürgün edilen, şantaj, tehditle istifaya zorlanan, açlığa mahkum edilen, sendikal haklarına saldırılan belediye çalışanlarını da aynı şekilde savunacak mısınız” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığını göreve çağırdıklarını vurgulayan Yalçın, “Biz İçişleri Bakanlığına inceleme soruşturma talebimizi sunarken emekçilerden özür dilemeyen, yaptıkları baskıları sürgünlerden işten çıkarmalardan geri adım atmayanların İstanbul’da reklam yüzlerin göstermeye devam ettiklerini görüyorum” şeklinde konuştu.

Yalçın, Perşembe günü Bolu dan Ankara’ya yürüyen Hak-İş’li emekçilerin yürüyüşlerine katılacaklarını kaydetti.



