Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Diyarbakır’da eylem yapan ailelere destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, ailelere destek verdi.

Daha önce Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın’ın ziyaret ettiği ailelerin eylemi devam ediyor. Oturma eylemi ile çocuklarına ulaşmak isteyen aileler ile bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, cesaretlerinden dolayı aileleri tebrik ederek, eylemin başarıya ulaşacağına inandığını söyledi. Ailelerle bir süre sohbet eden Yalçın, annelerin cesaretinden etkilenmemenin mümkün olmadığını ifade etti. Yalçın, “Burada bir yürek yangını var. Burada yüreğinden konuşan insanlar var. Tüm sadeliği ve samimiyeti ile bir anne, bir baba hassasiyetiyle burada feveran eden insanlar var. Duyup da etkilenmemek, görüp de duygulanmamak, gözyaşına gözyaşı katmamak imkansız” ifadelerini kullandı.

Yalçın, eylem cesaretinden dolayı aileleri tebrik ederek Memur-Sen olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Kamu görevlileri olarak terörün ne demek olduğunu bildiklerini belirten Yalçın, “Biz kamu görevlisiyiz. Bir öğretmen olarak konuşuyorum. Biz bu terör belasına 142 öğretmen arkadaşımızı şehit verdik. 283 okulumuz terörden zarar gördü, birçok okul yakıldı. Çocuklar karne alacağımız zaman içeriye merminin atıldığı zamanları yaşadık. 135 cami zarar gördü. 11 kuran kursu zarar gördü. Mabetler yakıldı. 112 personelinin yolu kesildi. Sağlık, dünyanın hiçbir yerinde hedef alınmazken terör hedef tanımadı. Bizim bu ziyaretimiz, buradaki annelerin yürek yangınına ortak olduğumuzu belirtmek ve gözyaşına gözyaşı katmak içindir” diye konuştu.

“Burada her türlü siyasi ayrışmanın dışında samimi bir feryat yükseliyor”

Aileler tarafından kararlılıkla sürdürülen eylemin toplumun her kesimini derinden etkilediğini vurgulayan Yalçın, “Burada samimi, her türlü farklı siyasi mülahazanın dışında, her türlü istismarın dışında son derece sade bir anne hassasiyetiyle bir feryat yükseliyor. Burada her sabah uyandığında bir annenin yürek yangınının dinmediğini ifade eden durum var. Toplumun tamamının etkilediği, insanların da bulunduğu yerden yüreklerini annelerin yüreklerine kattığı bir süreç yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Ailelerin yanlarında olduklarını ifade eden Yalçın, “Ben bu süreci adım adım takip ediyor, buradaki insanların duygularına ortaklık ettiğimi bu vesileyle ifade ediyorum. Türkiye terörden çok çekti. Başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuk terörün kurbanı oldu. Buradaki aileler de çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı diye feryatlarını yükseltiyorlar. Çocukların yeri eğitimdir, çocukların elinde silah değil kalem olmalıdır” dedi.