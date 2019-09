Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Diyarbakır’da eylem yapan ailelere destek ziyareti

“Burada her türlü siyasi ayrışmanın dışında samimi bir feryat yükseliyor”

Aileler tarafından kararlılıkla sürdürülen eylemin toplumun her kesimini derinden etkilediğini vurgulayan Yalçın, “Burada samimi, her türlü farklı siyasi mülahazanın dışında, her türlü istismarın dışında son derece sade bir anne hassasiyetiyle bir feryat yükseliyor. Burada her sabah uyandığında bir annenin yürek yangınının dinmediğini ifade eden durum var. Toplumun tamamının etkilediği, insanların da bulunduğu yerden yüreklerini annelerin yüreklerine kattığı bir süreç yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Ailelerin yanlarında olduklarını ifade eden Yalçın, “Ben bu süreci adım adım takip ediyor, buradaki insanların duygularına ortaklık ettiğimi bu vesileyle ifade ediyorum. Türkiye terörden çok çekti. Başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuk terörün kurbanı oldu. Buradaki aileler de çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı diye feryatlarını yükseltiyorlar. Çocukların yeri eğitimdir, çocukların elinde silah değil kalem olmalıdır” dedi.