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  4. Memur-Sen Konfederasyonu: "Doğru ve tarafsız bir şekilde mesleğini yapan basın emekçilerinin Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz"

Memur-Sen Konfederasyonu: "Doğru ve tarafsız bir şekilde mesleğini yapan basın emekçilerinin Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Memur-Sen Konfederasyonu, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Memur-Sen Konfederasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Memur-Sen Konfederasyonu: "Doğru ve tarafsız bir şekilde mesleğini yapan basın emekçilerinin Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz"

Memur-Sen Konfederasyonu, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Memur-Sen Konfederasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Ülkemizin normalleşme ve yeniden büyük Türkiye mücadelesinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü büyük Memur-Sen ailesi olarak tebrik ediyoruz. Basın çalışanlarımızın hak ettikleri hayat standardına,
ekonomik ve sosyal imkânlara kavuşmalarını istiyor, haberlerinde ise hukukun evrensel standartları, kişi haklarına ve özel hayata saygı, doğru ve tarafsız haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
2020 yılında basın emekçilerinin tüm sıkıntılarının giderilmesi temennisinde bulunulan açıklamada, "2020 yılında ücretlerini zamanında alamayan, basın işi dışında farklı işlerle de ilgilenmek durumunda kalan, kapanan medya organlarının ardından işsiz kalan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra hala iş bulamayan, basın sigortaları hususunda sıkıntı yaşayan
ve primleri yatmayan ve bunun yanı sıra birçok noktada özellikle özlük hakları konusunda zorluklarla karşılaşan basın emekçilerinin tüm sıkıntılarının giderilmesini umuyoruz. Basın emekçileri, mesai kavramı gözetmeden en zor şartlarda bile toplumu bilgilendirmek için gayret gösteriyor. Bütün zorluklara ve zorlu koşullara rağmen ulusal ve uluslararası alanda görevini başarılı bir şekilde layıkıyla yerine getiren basın emekçilerini yürekten tebrik ediyor, bu duygu ve düşüncelerle doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren, her şart altında toplum yararını gözeten basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz" denildi.

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