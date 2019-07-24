Memur-Sen, memur maaşı zam teklifini açıkladı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 5'inci dönem toplu sözleşmeleri için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine zam teklifini açıkladı. Sendika, 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere maaşlara yüzde 3 refah payı ve 200 lira seyyanen zammın yanı sıra, ilk 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 7 zam yapılmasını önerdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika üyesi memurlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Yalçın, toplu sözleşme masasına oturacak kamu işveren heyetini ve heyetin yaklaşımına yön veren siyasi iradeyi hakkın teslimi noktasında cömert olmaya davet ederek, maaş zamları ile ilgili tekliflerini açıkladı. Teklifin oransal zam, refah payı, seyyanen zam ve istikrar bulmuş bir teklif olarak enflasyon farkından oluştuğunu söyleyen Yalçın, "Bu çerçevede kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığına 200 lira seyyanen zam, birinci altı ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 7 oransal zam; 2021 yılı için 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 6 ve her iki dönemler için de enflasyon farkı şeklinde teklifimizi kamuoyuyla buluşturuyoruz" dedi.