"Memur-Sen sendikacılığı değerlerine göre yaptı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen, sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerine göre yaptı. Bu ülkeye katkı sundu." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Büyük Memur-Sen Buluşması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in sorunlardan beslenmek değil, çözümlerle güçlenmek, kolayı değil, doğru olanı yapmak için 27 yıldır çalıştığını söyledi.

Memur-Sen'in ilkesel değerlerinden ve tarzından hiç taviz vermediğini belirten Yalçın, "Memur-Sen, sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerine göre yaptı. Bu ülkeye katkı sundu. Memur-Sen, 27 yıllık sendikal tarihinde hiçbir zaman kaldırım taşı sökmemiştir. Esnafın camını çerçevesini hedef almamıştır. 27 yılık sürecimizde hep milletimizin yanında olduk. Hep millet ile bir olduk. Milletimizle kavga etmedik. Çünkü Memur-Sen, erdemli bir harekettir." ifadesini kullandı.

Memur-Sen'in sorunlu sendikacılık anlayışında değil, sorumlu sendikacılık anlayışını sürdürdüğüne dikkati çeken Yalçın, ülkeye borçları bulunduğunu dile getirdi.