Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Twitter’de 180 karakter ile alim yetişmedi”

Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Twitter’de 180 karakter ile alim yetişmedi daha. Facebook’ta paylaşılanları format ederek henüz daha yetişmiş bir alim yok. Kitabı görmek lazım. Bu işe doğru yerden başlamak, yeniden kitapla buluşmak ve o iklimi oluşturmak gerekiyor. Yoksa yanlış yerde biz kaybettiğimizi ararız” dedi. Memur-Sen’in gençlik yapılanması olan Genç Memur-Sen’in Eğitim-Bir-Sen ile yürüttüğü “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin ödül töreni gerçekleştirildi. Atatürk ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, proje hakkında bilgi verdi. Samsun’da ikincisini gerçekleştirdikleri projede belirlenen 3 kitabı, bin 521 öğrencinin 162 öğretmen ile birlikte okuduklarını ve değerlendirdiklerini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrenmenin merkezinde ve bilgi kaynağının kitap olduğunu belirtti. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, çok fazla okuyan toplum olmadıklarını okumadıkları zaman, hayatı ve dünyayı tanıyamayacaklarını kaydetti.

“Özelde üyemiz genelde ülkemiz diyoruz”

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise projenin önemini anlatarak, projenin 3 aşamasının kitabı okumak, kitabı konuşmak ve kitabı yazmak olduğunu aktardı. Sendika olarak işlerinin ve dertlerinin millet olduğunu ifade eden Yalçın, “Bu manalarla varlığımızı ifade ediyoruz. Bu çalışmaları yürütürken üyelerimizin özlük, mali ve sosyal haklarına ilişkin özelde üyemiz ama genelde ülkemiz diyoruz. Milli gelirin artarak refah seviyesinde yaşayan bir toplum ve açlık-yoksulluk sınırı arasındaki makasın içerisinden çıkmış ve refah seviyesinde yaşayan bir toplum olma noktasında gayret gösteriyoruz” dedi.

“10-20 yıl sonra sizsiniz bu ülkede Cumhurbaşkanı sizsiniz”

Gençlere seslenen Yalçın, “10-20 yıl sonra sizsiniz bu ülkede cumhurbaşkanı sizsiniz. Bu ülkede milletvekilleri sizsiniz. Bu ülkede meclis başkanı, etkili bürokratlar, komutanlar ve öğretmenler sizsiniz. Hangi 100 yıla girdiğimizi bugünden görmek mümkün olmayabilir sizin için ama bugünden hazırlanmak bizlerin sizlerle ortak sorumluluğudur. Twitter’de 180 karakter ile alim yetişmedi daha. Facebook’ta paylaşılanları format ederek henüz daha yetişmiş bir alim yok. Kitabı görmek lazım. Bu işe doğru yerden başlamak, yeniden kitapla buluşmak ve o iklimi oluşturmak gerekiyor. Yoksa yanlış yerde biz kaybettiğimizi ararız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projede dereye giren öğrencilere ödülleri verildi.

