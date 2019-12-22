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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’den “Kadın Buluşması”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:39 | Son Güncelleme

Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in düzenlediği “Kadın Buluşması” etkinliğinde konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “Gelin hep beraber aileyi güvenli bir liman kılalım, iş-aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin” dedi.Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu’nda Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından "Kadın Buluşması" düzenlendi.

Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in düzenlediği “Kadın Buluşması” etkinliğinde konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “Gelin hep beraber aileyi güvenli bir liman kılalım, iş-aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu’nda Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından "Kadın Buluşması" düzenlendi. Birçok kadın sendikacının katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Samsun Kadın Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, “Biz sendikalı kadınlar olarak her yerde güven, sevgi üzerine kurulu bir toplum ve çalışma hayatı hedefliyoruz. Üye kadınlarımızın güvenini güce, gücü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak biz tekiz, biriz, hep birlikteyiz. Biz ne bencil ne de benci olduk. Biz toplu görüşme ve toplu sözleşme süreçlerinde masadaki tekliflerinizi kazanıma dönüştürürken, personel rejimine ilişkin yasalarla elde edilen sendikal kazanımlar incelenirken, saygın emeğe, helal ekmeğe, alın terine değer veren ve güveni güce, alın terini kazanıma dönüştüren pazarlıkta meziyetin direnmede cesaretin zirvesi var. Memur-Sen var, Memur-Sen’li kadınlar var. Sendikamız güçlü olsun ki biz güçlü olalım. Sendika güçlü olsun ki yarınımız güçlü olsun. Bu sebeple sendikamızda emek veren fedakar ve cefakar tüm kadınlarımızı şükranlarımı anıyorum“ diye konuştu.
Kadınların sendikal faaliyetlere büyük katkı sağladığını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise, “Çok kıymetli teşkilat mensubu değerli kardeşlerim, kurucumuz merhum Mehmet Akif İnan ağabeyimizin zihinlerinizde her an olan ve teşkilatımızı bugünde yarına daha güçlü bir şeklide yükselmesinde bizler için bir motto olan, ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölümdür, destanlar yayılır mezarınızdan’ ifadesinin tam da karşılığı olan sizler Memur-Sen teşkilatının güçlenmesinde sarf etmiş olduğunuz emekleriniz için bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Çalışma hayatının içerisindeki zorluklarla aynı zamanda annelik görevini, kadınlık görevini birlikte yürüten siz kadın çalışanlarımız Memur-Sen’e vermiş olduğunuz katkı ve güçten dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” şeklinde konuştu.

“İş-aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin”
Kadınların iş hayatı ve aile uyumunu sağlayarak gündelik yaşamına devam etmesi gerektiğini ifade eden Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın da şunları söyledi:
“Toplumsal kamplaştırmayı arttıran tüm söylemlerin ötesinde insan hakları merkezli yaşanılabilir bir dünya için kadının toplum içindeki konumunu güçlendirecek bir anlayışı geliştirmek zorundayız. Kadın emeğinin kitlesel olarak piyasaya girmesi dünyayı değiştirdi. Kadın hakları tarihine bakın, kapitalizmin ezdiği insanlık onurunu görürsünüz. Bu emek sömürüsünün tarifidir. İşte tam da bu nedenle kadınların sendikal mücadeledeki yeri hayati ve eksikliği telafi edilmezdir. Aradan geçen 200 yılda bambaşka bir dünyaya adım attık. Bu yeni dünyada değerler bile ancak anlık trend topic oluyor. İmal edilen yeni insanın ertesi güne ilkelerini taşımaya ne mecali ne de hevesi kalıyor. Sistemin devamı için bir sonraki güne daha çok tüketici olarak uyanmak maalesef yeterli oluyor. Bu çağda değer eksenli bir sendikacılık yapmak iddiası bile büyük bir olaydır. Bu iddianın birer parçası olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü kadın-erkek çatışması diye bize anlatılan şeyin kökeninde sermaye-emek çatışması olduğunu en iyi görecek olan da bu teşkilattır. Tüm insanlığı ezen vahşi bir kapital sistem varken, biz buradan ya kadın-erkek çalışarak çıkarız ya da hep birlikte kaybederiz. Bugün ideal olarak pazarlanan dünyada güçlü kadın söylemi daha çok emek sömürüsüne çıkıyorsa orada bir sorun vardır. Gerekte yaşanan sorunları ıskalatan, emek sömürüsünü gözden kaybeden, kadını moda tüketim sarmalında koç başı yapan bu düzen, yeni kafesler inşa etmekten başka bir işe yaramıyor. Biz, ‘Aile kadın için en tehlikeli yerdir’ diyenlere gelin hep beraber aileyi güvenli bir liman kılalım, iş aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin. Aile daha da güçlensin diyoruz.”
Programın sonunda Memur-Sen Samsun Kadın Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın’a hediye takdim etti.

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