Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’den “Kadın Buluşması”

Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in düzenlediği “Kadın Buluşması” etkinliğinde konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “Gelin hep beraber aileyi güvenli bir liman kılalım, iş-aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu’nda Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından "Kadın Buluşması" düzenlendi. Birçok kadın sendikacının katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Samsun Kadın Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, “Biz sendikalı kadınlar olarak her yerde güven, sevgi üzerine kurulu bir toplum ve çalışma hayatı hedefliyoruz. Üye kadınlarımızın güvenini güce, gücü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak biz tekiz, biriz, hep birlikteyiz. Biz ne bencil ne de benci olduk. Biz toplu görüşme ve toplu sözleşme süreçlerinde masadaki tekliflerinizi kazanıma dönüştürürken, personel rejimine ilişkin yasalarla elde edilen sendikal kazanımlar incelenirken, saygın emeğe, helal ekmeğe, alın terine değer veren ve güveni güce, alın terini kazanıma dönüştüren pazarlıkta meziyetin direnmede cesaretin zirvesi var. Memur-Sen var, Memur-Sen’li kadınlar var. Sendikamız güçlü olsun ki biz güçlü olalım. Sendika güçlü olsun ki yarınımız güçlü olsun. Bu sebeple sendikamızda emek veren fedakar ve cefakar tüm kadınlarımızı şükranlarımı anıyorum“ diye konuştu.

Kadınların sendikal faaliyetlere büyük katkı sağladığını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise, “Çok kıymetli teşkilat mensubu değerli kardeşlerim, kurucumuz merhum Mehmet Akif İnan ağabeyimizin zihinlerinizde her an olan ve teşkilatımızı bugünde yarına daha güçlü bir şeklide yükselmesinde bizler için bir motto olan, ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölümdür, destanlar yayılır mezarınızdan’ ifadesinin tam da karşılığı olan sizler Memur-Sen teşkilatının güçlenmesinde sarf etmiş olduğunuz emekleriniz için bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Çalışma hayatının içerisindeki zorluklarla aynı zamanda annelik görevini, kadınlık görevini birlikte yürüten siz kadın çalışanlarımız Memur-Sen’e vermiş olduğunuz katkı ve güçten dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” şeklinde konuştu.