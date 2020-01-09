Memur-Sen ve Hak-İş'ten İdlib için 400 bin liralık yardım

Memur-Sen ve Hak-İş tarafından İdlib'e yardım için toplanan 400 bin liralık çek, Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İnsani Yardım Vakfına (İHH) teslim edildi.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen teslim töreninde, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İdlib'de gayri insani koşullarda

hayata tutunmaya çalışan insanların durumunun, son bir aydaki saldırılarla çok daha fazla ağırlaştığını söyledi.

Katliamlardan kaçarak

Türkiye sınırına göç eden sivillerin sayısının 360 bini aştığını belirten Yalçın, "Ağır kış şartlarından dolayı kamplar su altında kaldı.

Çok ciddi tedbirler alınmazsa

çok ağır sonuçları olacak

bir insani krizle,

ağır bir trajediyle karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.

İdlib'deki insanların sesine ses, derdine derman olmak için harekete geçtiklerini vurgulayan Yalçın, "Halkımızın ve teşkilatlarımızın

bu yardım kampanyasına sahip çıkacağına,

İdlib için ayağa kalkacağına ve

toplanan yardım tutarlarını

çok daha yukarılara çıkaracağına yürekten inanıyoruz." dedi.