Memur-Sen’den 15 Temmuz açıklaması

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği ve HAK-İŞ İl Temsilciliği, 3. yıl dönümünde 15 Temmuz darbe girişimine yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ‘Milli iradenin öncüsü 15 Temmuz’un nöbetçisiyiz, her şehit bir meşaledir’ yazılı pankart açan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan Memur-Sen öncülüğünde grup bir araya geldi. Grup adına konuşan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, “15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin maksadının millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmek olduğunu aktardı.

"Direnişin parçası olduk"

O gece Memur-Sen’in 1 milyon üyesiyle direniş destanının önemli bir parçası olduğunu kaydeden Yünkül, “Bütün sendikalarımızla, komisyonlarımızla meydanlardaydık. Şehitler kervanına ve gaziler meclisine dostlarımızı kattık. Milyonlarca vatan evladıyla birlikte yorulmaz, susamaz, acıkmaz, korku bilmez bir bedenin parçası olduk. O gece İslam coğrafyasının her köşesinde ümmet bizimle birlikte tek yürek olarak meydanlara yürüdü, tek yürek oldu. Ümmetin yaralı yüreği bizim yüreğimizle birlikte attı, mübarek elleri semada duaya durdu. O gün nasıl ki meydanlarda darbeyi püskürttüysek bugün de yeni sinsi stratejilere karşı teyakkuz ve sürekli bir bilinç halini kuşanmanın gayreti içindeyiz” dedi.

"Unutturmayacağız"

Emperyalizmin her türlü kirli plan ve kumpaslarına yüksek bir bilinç, akıl ve imanla karşı koyacaklarını vurgulayan Gökhan Yünkül, “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Türkiye’nin entelektüel birikimi ve bu coğrafyanın erdemliler hareketi olarak, emperyalizmin her türlü kirli plan ve kumpaslarına yüksek bir bilinç, akıl ve imanla karşı koyacağız.15 Temmuz’un 3. seneyi devriyesi vesilesiyle şehitlerimize yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz. Yaşasın 15 Temmuz ruhu” diye konuştu.

HAK-İŞ Bursa Şube’sinin de destek verdiği faaliyet, okunan duaların ardından sona erdi.