Memur -Sen’den 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile ilgili açıklama

Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulunarak, “Bizler, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük niteliktedir” dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, sendika şube başkanları ile birlikte 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile ilgili basın açıklaması yaptı. Hamdi Yıldız, Memur-Sen Konfederasyonunun ve yetkili sendikalarının toplu sözleşme teklifleri; teşkilat ve kamu görevlileri tarafından duruma uygun, çözüme matuf, içeriği makbul, maliyeti ve mahiyeti makul teklifler olarak kabul gördüğünü fakat bu kabule rağmen, kamu işvereninin 24 Temmuz’da sanki kendisine hiç teklif sunulmamış gibi bir tutumda olduğunu belirtti. Hükumetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin tekliflerini hatırlatan Yıldız, “Maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin tekliflerini 2020 için yüzde 3,5 + yüzde 3 ve 2021 için yüzde 3 + yüzde 2,5’tir. Bu oranlar; hükumetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil. Bu oranlar, hükumet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükumetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğal gaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor. 5. Dönem Toplu Sözleşme masasına dün itibariyle sunulan Kamu İşvereni teklifi; ’kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığı’ sona ermesi gerekirken aksine ’kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı’ eklenme çabası olarak da görülebilir” diye konuştu.

5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu işvereninden gelen ilk teklifin anlamının 2020 için yıllık toplamda yüzde 6,60, 2021 için yıllık toplamda yüzde 5,57 oranın da zam yapılması, iki yıllık toplamda ise yüzde 12,54 oranında maaş ve ücretlere artış yansıtılmasının teklif edildiğini belirten Yıldız, “Bu durumda kamu görevlilerine ve onların yetkili temsilcisi konumunda konfederasyona ve sendikalara şu denilmektedir; 2020’de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin. Şekere, elektriğe, doğal gaza tek seferde yüzde 15 zam yapıldı fakat maaş ve ücretlerinize dört seferde yüzde 12’nin biraz üzerinde zam yapılmasını normal kabul edin. Yetmez, gecikme zammı aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 30 iken maaş zammınızın yıllık yüzde 6’lar ve iki yıllık toplamda yüzde 12’ler seviyesinde olmasına aldırış etmeyin deniyor. Merkez Bankasının 2020 ve 2021 için enflasyon hedefi yüzde 5, aynı yıllara ait enflasyon tahminleri ise yüzde 9,5 ve yüzde 5,9 iken aynı yıllara ait beklenti anketlerinin sonucu ise sırasıyla yüzde 13,9 ve yüzde 11,5 olarak kayıt altına alınmıştır” şeklinde konuştu.