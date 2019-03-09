Memur-Sen’den

Memur-Sen tarafından ’’5. Kadın Komisyonları Türkiye Buluşması’’ düzenlendi. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Aileyi korumak kadının iş yaşamı ile ev arasındaki uyumu kurmaktan geçiyor" dedi.

Kadınların Türkiye’nin gelişiminde ve ilerlemesinde çok önemli bir yere sahip olduğunun vurgulandığı toplantıda, çalışan kadınların da haklarının genişletilmesi için çalışmalar yapılacağı açıklandı. 450 bine varan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sendikası olan Eğitim-Bir-Sen’in 185 bin üyesinin kadınlardan oluştuğunu kaydeden Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ülkemizdeki örgütlü yapılar içerisinde kadın potansiyeli ve kapasitesi açısından son derece önemli bir oran. Ülkenin kadın örgütlenmesi noktasında çok önemli bir görev üstleniyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Sadece Türkiye’nin değil dünyanın umudu olan bir teşkilatız"

Yalçın, teşkilat içindeki kadın sayısının artırılması noktasında kadın üyelerin omuzlarında çok ciddi bir sorumluluk olduğunu belirterek, atanan kadın eğitimci sayısının giderek arttığını vurguladı. Bu nedenle kadın üyelerin sorumlulukların daha da arttığına dikkat çeken Yalçın, "10 yıl sonrasını düşündüğümüzde belki yüzde 65’in üzerine çıkacak bir kadın oranı olacak eğitim, öğretim, birim hizmetinde kolunda. Atamalar incelendiğinde kadın eğitimci çalışan sayısı her atamada daha çok artıyor. Bu sizlere bir sorumluluk yüklüyor. Sizlerin kenara çekilip bu işi birileri yapsın deme lüksünüz yok. 15 Mayıs’a kadar seferberlik ruhuyla bu sayıyı daha da yukarı çekmek için çok çalışacağınızı biliyorum. Kadın teşkilatları olarak sizlerin sadece bulunduğunuz alanların sorumlusu olarak kendinizi konumlandırmış olmanız, bu anlamda bir hukuksuz duruş olabilir. Onun için hedefi büyük tutmak zorundayız. Kendinizi asla hafife almayın. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın umudu olan bir teşkilatız. Rehavet yok, durmak yok. Rehavet demek, felaket demektir. Bu nedenle eğitim çalışmaları teşkilatımızın kendi içinde yapacağı çalışmaları son derece önemlidir. Dünü anlamanın, bugünü değerli kılmanın, muhteşem bir yarını birlikte kurmanın yolu bu hazineye sahip çıkmaktan geçiyor. Sıradan bir teşkilat değiliz. Değerler üzerinden sendikacılık yapıyoruz. Bizim sendikacılığımız diğerlerine göre sendikacılık değil, değerlerine göre sendikacılık. Bizim bu ülkeye, millete, insanlığa, tarihe dair verilmiş sözümüz var. Öğrenme yolculuğumuzu asla ihmal etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.