Memur Sen'den, 5 kıtaya 'Barış Pınarı Harekâtı' mektubu

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 5 kıtada 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 250'yi aşkın emek örgütüne, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin 4 dilde mektup gönderdi. Mektupta, Türkiye'nin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin desteklenmesi istendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken, Memur-Sen, tüm dünyadan emek örgütlerini terör örgütüne karşı ortak bir duruş sergilemesi için mektup hazırladı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasının yer aldığı mektup, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olarak hazırlandı. Mektup 5 kıtada, 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 250'yi aşkın emek örgütüne gönderildi.

Yalçın, mektupta Türkiye'nin son 35 yıldır doğrudan ya da dolaylı olarak hayatın tamamını olumsuz etkileyen teröre maruz kaldığını bildirdi. Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütünün, kitleleri ve kurumları hedef alan eylemler gerçekleştirdiğinin altını çizen Yalçın, mektupta şu ifadelere yer verdi: