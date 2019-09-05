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Memur-Sen'den Açlık-Yoksulluk Araştırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Konfederasyonun araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira olarak belirlendi

Memur-Sen Konfederasyonunun araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira oldu.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan Açlık-Yoksulluk Araştırması'nın ağustos ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye'deki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira 6 kuruş, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira 16 kuruş olarak tespit edildi.

- Gıda fiyatlarında yüzde 0,21'lik düşüş yaşandı

Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,21'lik düşüş yaşandı. Ağustosta en dikkati çeken artış yüzde 23,35 ile salatalık, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsakta gözlendi. En çok düşüş ise yüzde 29,82 ile sivri biber, yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç fiyatlarında oldu.

Giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,63'lük bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında temmuz ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,32 artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 2,07 artışla uzun kollu çocuk tişörtü fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında temmuz ayına göre yüzde 5,29 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 5,1 azalışla kadın terliği fiyatında gözlendi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,34'lük düşüş gözlendi. En göze çarpan değişimin yüzde 1,45 artışla traş malzemeleri fiyatında oldu. Yüzde 6,51 azalışla makyaj malzemeleri fiyatında düşüş gözlemlendi.

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Memur-Sen'den Açlık-Yoksulluk Araştırması

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