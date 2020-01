Memur-Sen’den AFAD’a bağış

Memur-Sen Konfederasyonu, Elazığ ve çevre illerde meydana gelen depremin yaralarını sarmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na(AFAD) 5 yüz bin TL’lik bağış’ta bulundu.

AFAD’da düzenlenen bağış programına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Çataklı maddi yönü kadar manevi yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Depremin ilk anından itibaren zaten birçok bakanımız oradalar. Vatandaşımızın sıkıntılarının giderilmesi için her tür gayret sarf ediliyor. O anlamda önemli bir mesafe aldığımızı da düşünüyoruz. Zaten belli aralıklarla basın bilgilendiriliyor. Bunun yanında özellikle milletimizin o bölgede yaşanan olayların afetzedelerin acılarını paylaşmada gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet her türlü övgünün ötesindedir. Biz yardımlar düzenli gitsin diye çabalıyoruz. Bir kaos olmadan düzenli olarak ulaşsın diye çaba sarf ediyoruz. Nakdi yardım kampanyası şuan itibariyle 81 milyonu aştı bu. Maddi yanı kadar manevi yönü de önemli bizim için.”

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın emek sendikası olarak her zaman mazlumun yanında olduklarını belirtti. Yalçın “Ülkemiz doğal afet felaket boyutunda yüzleştiği her zeminde acıları paylaşmanın yardımlaşmanın dayanışmanın öneminin altını çizen Memur- Sen olarak sadece sözde olarak demeç vermek değil bizzat fiili olarak süreç içinde katkı bulunmak acıları azaltmak sevinçleri çoğaltmak anlamında kendimizi sorumlu hissediyoruz. Coğrafyamızdaki her insani kriz olduğu noktada bir emek hareketi olarak duyarsız kalmadık. Çünkü biz insanımızı ve ülkemizi seviyoruz. Bu tip doğal afet yaşanan süreçlerde duyarlı davranmak son derece önemlidir. Bu süreçlerde dil uzatmak değil, el uzatmak gerekir. Maalesef ülkemizde bazı kesimler böyle durumlarda daha insanları ümitsizliğe sevk edecek şekilde hata kusur arayışına el uzatmak yerine dil uzatmayı seçiyorlar bu yanlıştır” dedi.

Bağış takdiminden sonra toplu fotoğraf çekildi.