Memur-Sen’den baskı ve tehditle istifalara tepki

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, “Seçimin sonuçları açıklanır açıklanmaz birçok belediyede üyelerimize baskı yapılmakta, bazı sendikalar üyelerimizi kendi sendikalarına geçmeye zorlamaktadırlar. Şu ana kadar 2 bini aşkın üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir” dedi.

Memur- Sen, 31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri sonrasında bazı belediye yönetimlerinde, üyelerinin baskı ile istifa ettirilmesine tepki gösterdi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, yerel seçimler sonrası şekillenen belediye yönetimlerinde üyelerinin başka sendikalara geçmesi konusunda baskı, şantaj ve tehdit edilerek istifaya zorlandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

“2 bini aşkın üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir”

31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri sonrasında birçok belediyenin siyasi partiler arasında el değiştirdiğini belirten Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, “Bu sonuçları halkın iradesinin bir tecellisi olarak gördüğümüzden, seçilen her belediye başkanını tebrik etmeyi, halkın iradesine saygının bir gereği olarak görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Ancak el değiştiren belediyelerde üyelerimize istifa baskısı yapıldığını teessüfle müşahede ediyoruz. Söz konusu belediyeleri kazanan siyasi partilerin yandaşı ve arka bahçesi olan sendikalar, alelacele ve telaşla üyelerimize kendi sendikalarına geçmeleri için baskı yapmaktadırlar. Öyle görünüyor ki, sendikacılığı ideolojik aygıta dönüştüren, emeğe ve emekçiye saygısı olmayan sendikal zihniyet, 31 Mart seçim sonuçlarıyla yeniden sahneye çıkmıştır. Seçimin sonuçları açıklanır açıklanmaz birçok belediyede üyelerimize baskı yapılmakta, bazı sendikalar üyelerimizi kendi sendikalarına geçmeye zorlamaktadırlar. Şu ana kadar 2 bini aşkın üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir. Diğer üyelerimize istifa baskısı sürmektedir. Bugüne kadar sendikal mücadeleyi ideolojik çalışmaların zemini kılanlar, çabalarımızla elde edilen kazanımları kendi kazanımları diye pazarlayarak emek hırsızlığı yapanlar, gerilime, yalana ve iftiralara bel bağlayanlar, seçim sonuçları açıklanınca kendilerini göstermeye başladılar. Demokrasi ve özgürlük kavramını ağızlarından düşürmeyenlerin üyelerimizi işten çıkartma ve sürgün etme tehdidi ile kendi sendikalarına geçmeye zorlamaları ise bu sendikaların utanç sayfalarına eklenmiştir. 25 yıllık sendikal mücadelemizle ve emeklerimizle teşkilatımıza kazandırdığımız üyelerimiz, daha seçimlerin üzerinden 15 gün geçmeden sendikal kıyıma dönüşmesi dehşet vericidir. Burada sizlere örnek vermek istiyorum Bozüyük, Sorgun, Tosya, Bayburt, Elmadağ, Çankırı, Denizli Merkezefendi belediyelerinde çalışan üyelerimizin neredeyse tamamı başka sendikaların baskıları sonucu istifa ettirilmiştir” diye konuştu.