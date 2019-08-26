Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz, "Biz Hakem Kurulundan, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Konfederasyonunca 81 ilde yapılan "Emeğe Saygı, Adalete Davet" eylemi, Ankara'da Abdi İpekçi Parkı'nda gerçekleştirildi.

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Yaz, burada yaptığı basın açıklamasında, yetkili olarak katıldıkları 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını ve sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşındığını dile getirdi.

Kuruldan, kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayarak, yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmalarını beklediklerini aktaran Yaz, bu nedenle ülke genelinde eylem gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde "taleplerinin yok sayıldığı"nı iddia eden Yaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milyonlarca insanı ilgilendiren fakat kamu işvereninin, Konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi, kademe derece sınırlamasının kaldırılması, bayram ikramiyesi, kılık-kıyafet yasağının kaldırılması, gelir vergisi mağduriyetinin son bulması, dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi temel tekliflerimiz dahil toplam 657 teklifimiz gayet makul ve makbul teklifler olmasına karşın sanki hiç yapılmamış gibi kamu işvereni tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamış, bunlara ilişkin herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir."