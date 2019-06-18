İSTANBUL (AA) - Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, dün mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Mısır hapishanelerinde sağlık sorunları yaşayan mahkumlar konusunda kaleme aldığı mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom'a gönderdi.

Durmuş, sendika üyeleriyle birlikte geldiği Sirkeci PTT Şubesi'nden mektupları, Guterres ve Adhanom'a postaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Semih Durmuş, Muhammed Mursi'nin göz göre göre ölüme terk edildiğini ifade ederek, "Yargılamalarda Muhammed Mursi sağlık sorunlarını dile getirmiş ancak her şeye rağmen bir hastaneye sevk edilmemiş, tedavi görememiş. Yani göz göre göre ölüme terk edilmiş." dedi.

Mursi'nin sağlık haklarının engellendiğini ve insanlık suçu işlendiğini kaydeden Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyada sağlık, insanların temel hakkıdır. Nerede ve ne şartlarda olursa olsun insanlar sağlığa erişme noktasında mutlaka her türlü hakka sahipler. Ama bir milletin gönlünden geçerek seçilmiş olan bir devlet başkanına bile sağlık haklarını engelleyen zihniyeti buradan kınıyoruz. İnsanların gözü önünde cereyan eden bu insanlık suçunun en azından vicdanlarda bir karşılık bulması için hem DSÖ Genel Direktörüne hem de BM Genel Sekreterine buradan mektup gönderdik."