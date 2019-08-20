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Memur-Sen'den iş bırakma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Konfederasyon, hükümetin 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam teklifini yükseltmediği gerekçesiyle bugün saat 15.00'te iş bırakma, 17.00'de ise cüzdan bırakma eylemi kararı aldı

Memur-Sen, hükümetin 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam teklifini yükseltmediği gerekçesiyle bugün saat 15.00'te iş bırakma, 17.00'de ise cüzdan bırakma eylemi kararı aldı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Memur-Sen Başkanlar Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde gelinen noktayla ilgili dün gece toplandı.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonunda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın dün yaptığı zam teklifinin yükseltilmesi ve müzakere süresinin iki gün uzatılması tekliflerinin karşılanmaması gerekçesiyle bugün saat 15.00'te iş bırakma, saat 17.00'de ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapılması kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
5. Dönem Toplu Sözleşmesi Memur Sen

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