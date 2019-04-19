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Memur-Sen’den "İşin Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler Konferansı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 12:48 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ’’Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Suriye’ye ait toprağı İsrail’e veriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ’’Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Suriye’ye ait toprağı İsrail’e veriyor. Uluslararası hukuka göre Amerika’nın da işgalcilik olarak gördüğü bir işten bahsediyoruz’’ dedi.
Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen "Uluslararası İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar Konferansı"nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sendikacılığın sadece kendi sahip olduğu camianın haklarını savunan, onlar için mücadele eden bir alan olmadığını belirterek, ’’Sendikalar aynı zamanda ülkenin haklar ve özgürlükler, demokrasi alanında mücadelesinin de önemli bir unsurudur. Bu açıdan Türkiye’de yaşanan 28 Şubat post modern darbesi sırasında Eğitim-Bir Sen ve Memur-Sen büyük katkıları olmuştu. Karşı duruş, darbeye karşı muhalefet ortaya koymuştu’’ diye konuştu.
Şentop, 20. yüzyılda insanların katledildiğini belirterek, yeni yüzyılla birlikte insanların yeni uluslararası düzenin kurulacağı dönemin başlarında olduklarını ifade etti. Şentop, ’’Yeni kurulacak sistemin ekonomik, hukuk, siyaset alanındaki sistemin temel parametresi ne olacak? İnsanı esas alan, merkeze koyan bir kültür, anlayış ortaya konmalı. Türkiye geçmiş tarihi bakımından baktığımızda insanı esas alan bir modeli ortaya koyma anlamında bilgi, birikime sahip. Geçtiğimiz hafta Antalya’da bir toplantıda Avrupa ülkesinden bir milletvekilinin benim anlattığım konuya bazı itirazları oldu. Birçok parametre önemli değişimin, dönüşümün içinde olduğumuzu gösteriyor. Bunlardan biri de demografik yapıdır’’ ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgalini tanımasına ilişkin de Şentop, ’’Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Suriye’ye ait toprağı İsrail’e veriyor. Uluslararası hukuka göre Amerika’nın da işgalcilik olarak gördüğü bir işten bahsediyoruz. Uluslararası hukuk kör-topal devam ettiği halde onun da itibarının sona erdiği noktadayız’’ dedi.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise, sendikacılığın ideolojik olmadığını kaydederek, Memur-Sen’in mücadelesini evrensel çizgi içerisinde, hiç kimseyi ötekileştirmeden sürdürdüğünü ifade etti. Yalçın, ’’Düşünüşlerimiz, dillerimiz, milletimiz, inançlarımız farklı olabilir ama mücadelemiz ortak. Biz yeryüzünde adaleti tesis etmek için uğraşıyoruz, yeryüzündeki nimetlerin adil taksim edilmesi için uğraşıyoruz’’ şeklinde konuştu.
Yalçın, güvencenin iki dudak arasında olmasını kabul etmemeleri gerektiğini söyleyerek, bunu değişimi yöneterek başarabileceklerini ifade etti.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise, kamu-üniversite, özel sektör-üniversite arasındaki iletişim problemlerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, Memur Sen ile işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

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