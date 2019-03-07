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Memur-Sen’den "Kadınlar Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:30 | Son Güncelleme

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bir kirli savaş var.

Memur-Sen’den "Kadınlar Günü" etkinliği

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bir kirli savaş var. Bu savaşın acısını çekenler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Buna insanlığın sesini yükseltmesi gerekiyor. İnsanlığın, duyarlılığını göstermesi gerekiyor. Bunun içinde bir çağrıda bulunuldu" dedi.
Büro Memur-Sen, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlik öncesi hatıra fidanı ve kitap hediyesi dikkat çekti. Büro Memur Sen’in misafiri olarak etkinliğe katılan Serdar Tuncer ise sendika üyeleriyle şiirli ve sohbetli, keyifli saatler geçirdi. Düzenlenen etkinliğe Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Onursal Başkanı Mehmet Fatih Uğurlu, Büro Memurları Sendikaları Genel Başkanı Metin Yılancı, Büro Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Figen Karadağlı, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Tuğba Köksal ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.
Memur-Sen ailesinin büyük bir aile olduğunu söyleyen Yalçın, herkesin temel hak ve hürriyetlerinin sağlanması ve birlik, beraberlik için ter akıttıklarını ifade etti. Memur-Sen’in kendi içerisinde kuvvetli bir yapıya ve köklere sahip olduğunu anımsatan Yalçın, içlerinde ki teşkilatlanma ve yapılanmanın, çözümleriyle, ülkeye katma değer kattığını söyledi. 8 Mart’ta ’Vicdan Hareketi’nin’ Ankara ayağında yürüyüş gerçekleştireceklerini aktaran Yalçın, Suriye’de ki hapis kadınlardan, onların yaşadıkları acıları anlatan bazı konuklarının olduğunu ve 55 ülkeden katılımla, Dünya’ya vicdan çağrısı yapacaklarını duyurdu.
Kadınların, Suriye’de pazarlık malzemesi olarak kullanıldığını anlatan Yalçın, "Bir kirli savaş var. Bu savaşın acısını çekenler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Buna insanlığın sesini yükseltmesi gerekiyor. İnsanlığın, duyarlılığını göstermesi gerekiyor. Bunun içinde bir çağrıda bulunuldu" diye konuştu.
Türk milletinin, toplumsal ve aile hayatında kadına önem veren bir millet olduğunu belirten Büro Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Figen Karadağlı, kadınlar gününün 8 Mart’la sınırlı kalmaması gerektiğini ve hak ettiği yerlere getirilmesi gerektiğini söyledi.
Toplantıda konuşan, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, kadınların emanet olduğunu belirten Yılancı, "Biz ’Cennet anaların ayakları altındadır’ diyen bir dinin mensuplarıyız. İnancımızda kadınlar ayaklarının altına cennet serilecek kadar kıymetlidir" diye konuştu.
Bir toplumda, kadının 7 Mart’ta çocuğunun annesi, eziyeti ve cefayı dibine kadar yaşadığını ancak 8 Mart’ta el üstünde tutulduğunu, 9 Mart’ta ise şiddet görüp öldürüldüğünü anlatan Yılancı, 365 günün kadına yakışır bir şekilde yaşanmasını istediğini belirtti.
Gelişmiş ve kalkınmış bir Türkiye’nin medeni olmayla olacağını kaydeden Yılancı, "Medeni olmanın gereğini yerine getirelim. Nesillerimizi emanet ettiğimiz kadınlarımıza, gerek ailede gerek çalışma hayatında sahip çıkalım. Onları emanet olarak bilelim" dedi.
Kadına şiddetin bitmesini istediklerini dile getiren Yılancı, "Daha güçlü bir Türkiye için, şimdi ’Öncü Kadın’ deme zamanı" ifadelerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Sanatçı Serdar Tuncer, katılımcılarla keyifli bir hasbihal gerçekleştirdi.

Memur-Sen’den

Memur-Sen’den

Memur-Sen’den

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