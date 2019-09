Memur-Sen’den kılık ve kıyafet yönetmeliğinin değişmesi için çağrı

“Değişmeyen yönetmelik Ekrem İmamoğlu’nun can simidi gibi duruyor”

Değişmeyen yönetmeliğin İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun can simidi gibi durduğunu savunan Yalçın, “Halbuki İstanbul Büyükşehir’de 1990’lı yıllarda Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemden bu tarihe kadar kimseye kılık kıyafet dayatması yapılmadı. Herkesin inancına, geleneklerine, insanlığına saygı duyuldu. Ama bugün anında Kenan Evren’in yönetmeliğinden medet umarcasına çağ dışı yönetmeliğe yapışılmış durumda. Demek ki yasal mevzuatı şekillendirmek gerekiyor. Temel hak ve özgürlükleri teminat altına almak gerekiyor. Bu konuda duyarlılığımız var. Bazen bürokrasi, bazen mülki amirlerle karşı karşıya geldiğimiz durumlar oluyor. Biz bu burada bir şeyi ifadeye ediyoruz. Diyoruz ki bir rahatsızlığımız var. Gelin yönetmeliği tartışmaya açalım. Oturalım tartışalım antidemokratik kısmını ayıklayalım. Bizde bu süreci bu süreci sulandırmaya çalışan, bu süreçte memur haysiyetini sulandırmaya çalışan eylem dolaysıyla eylemi tartışılır hale getirmeye isteyenlere karşı bizimde rahatsızlığımız var. Buyurun tartışalım, konuşalım. Kasım ayında Kamu Personel Danışma Kurulu var. Şimdiden kursunlar komisyonu tartışalım. Şimdiden bir çerçeve çizelim. İki satırlık yönetmelik değişikliğiyle nasıl ki kamusal alan yalanının tarih olduğu buradaki arkadaşların birbiriyle kardeşçe, arkadaşça ötekileştirmeden, kişiliklerine saygı duyularak tanımlanarak değil tanıyarak bir erdem ortaya konulduysa o zaman bu kısmı da tamir edelim"ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 31 Mart’tan sonra belli tartışmaları yaşadığını belirten Yalçın, “Belediyelerde işten çıkarmalar var. İş güvencesine ilişkin saldırılar var. Ekmeğini kaybeden insanlar var. Yıldırılmak istenen, susturulmak istenen emekçiler var. Bolu’da 19 işçi belediyenin önüne çadır kurarak bir direniş başlattı. 97 işçiydi aslında işten çıkarılanlar. Ancak direnişi sürdüren 19 kişi. 19 işçimizin ortaya koyduğu mücadele bir gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. 200 kilometre yol yürüdüler. Ankara’da bin 500 kişi ile onları karşıladık. Adımız işçi adımız memur olabilir. Statümüz farklı olabilir. Ama mücadelemiz aynı. Ekmek mücadelesinin tarafıyız biz. Ekmek mücadelesinin tarafıyız biz. Bizim tel rengimiz farklı olabilir ama ten rengimiz aynı. Göz rengimiz farklı olabilir ama gözyaşımızın rengi aynı. Bizim bakış açımız farklı olabilir ama insanız acımız aynı diye dünyanın her yerinde emek mücadelesini sürdürüyorsak Türkiye’de emekçilerin ekmeğine tasallut edildiği, ekmeğinin güvencesiz bırakılmaya çalışıldığı süreçleri kabul etmeyiz. Orada da dirayetli bir duruş gösterdik en sonunda 19 kişi belediyeye geri alındı” şeklinde konuştu.

İl Divan Toplantısının ardından Eğitim Bir Sen yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Çorum İl Başkanı Ali Yıldız ve sendika üyeleri katıldı.