Hizmet kolu ile genel tekliflerin tamamının masada görüşülemediğini kaydeden Yalçın, "Masanın işletilmesi konusunda bu anlamda istediğimiz seviye bir türlü yakalanamadı. Bunu gördüğümüz için süre uzatımı istedik. Hiçbir sendikamızla gelinen nokta itibarıyla uyuşmazlık görüşmesi yapılmadı." diye konuştu.

Toplu sözleşme müzakerelerinin tamamına Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılım sağladığını belirten Yalçın, süreci bire bir takip ederek, olumlu sonuçlandırma noktasında ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde gelinen noktaya ilişkin, "Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz." dedi.

Yalçın, Konfederasyona ve 11 sendikaya toplantı tutanağı imzalama fırsatı sunulmadan tespit tutanağının tebliğ edildiğini belirterek, müzakere süreci sonunda, 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin bir bölümünün revize edilerek uzlaşmaya konu olmasına rağmen hiç uzlaşılmamış gibi bir çerçeve çizildiğini söyledi.

"Masada 'bunu anlaştık' dediğimiz konu, masadan hakem heyetine giderken hiç görüşülmemiş muamelesi gördü." diyen Yalçın, Memur-Sen ve yetkili sendikalarca masaya sunulan tekliflerden azımsanmayacak bir bölümünün kamu işverenince kabul edilmesine rağmen hiçbir teklif kabul edilmemiş gibi tutanak tutulduğunu ifade etti.

- "Şimdiye kadar masada hep kazanım ürettik"

Tespit tutanağının, tebliğ yapılma şekli ve içeriğiyle uzlaşma temelli toplu sözleşmeyle uyumlu olmadığını dile getiren Yalçın, tutanağın Memur-Sen ve sendikalar tarafından şerhli olarak tebellüğ edildiğini bildirdi.

Zam tekliflerini, kamuoyuna açıkladıkları rakamın üzerine çıkarmadıklarını, toplamda "20 puanla bu sözleşme tamamlanır" diye öngördüklerini anlatan Yalçın, "Genel Başkanlarımızla, teknik ekibimizle sonuna kadar masadaydık. Çünkü masa, bizim için en önemli kazanım üretme mekanizmasıdır. 4 toplu sözleşmeyi yürütmüş bir Konfederasyon olarak şimdiye kadar masada hep kazanım ürettik ve masanın kazanım üretme kapasitesini bildiğimiz için masayı her zaman birinci derecede önemsedik." dedi.