Memur-Sen’den uluslararası konferans

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” temalı uluslararası konferans düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında bir konuşma yapacağı konferansa yaklaşık 300 sendika liderinin katılacağı bildirildi.

Memur-Sen Konfederasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada 18 Nisan tarihinde gerçekleşecek uluslararası konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile 107 ülkeden gelen 164 konfederasyon ve 13 uluslararası emek örgütünü temsilen yaklaşık 300 sendika liderinin katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirileceği bildirildi. Konferansın ardından Memur-Sen Genel Merkez Hizmet Binası açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşin Geleceği” konferansında uluslararası delegasyona hitap edecek.

Konferansın akışı ise şöyle gerçekleşecek: Birinci gün açış ve selamlama konuşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Uluslararası İşverenler Örgütü Genel Başkanı Erol Kiresepi, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan konuk sendika liderleri yapacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası delegasyona hitabının ardından Memur-Sen Genel Merkez Hizmet Binası açılışı yapılacak. Konferansın ‘Daha Parlak Bir Gelecek İçin İnsanların Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Öne Çıkarılması: Fakat Nasıl? konulu 1. oturumun ardından TOBB Başkanı ve Eurochambers Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu bir konuşma yapacak. ‘ İnsana Yakışır ve Sürdürülebilir İş İçin Çalışma Kurumlarının Rolü: Gerçekler ve Algılar ‘ konulu 2. Oturumla etkinliğin ilk günü tamamlanacak. Programın ikinci gününde ise konferansa Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin katılacak. Ayrıca 2. gün, Memur-Sen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği ve yaklaşık 5 hafta süren Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Programı’na katılan 22 ülkeden 22 sendikacının sertifika töreni gerçekleştirilecek. Konferans, “Sendikacılık ve Sosyal Politika” Eğitim Programı Sertifika Töreni ve sonuç bildirisinin yayınlanmasıyla tamamlanacak.

