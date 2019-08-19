Memur sendikalarından hükümetin teklifine protesto

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş konfederasyonları üyeleri, hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik yeni zam teklifini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptıkları eylemlerle protesto etti. Türkiye Kamu-Sen üyelerinden oluşan ve "Bizim ilkemiz önce ülkemiz", "Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız", "Vur vur inlesin, hükümet dinlesin" şeklinde sloganlar atan grup, "Sarı sendika istemiyoruz", "Sarı sendikaya hayır" yazılı dövizler ve sarı balonlarla Bakanlık önünde toplandı. Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, burada yaptığı açıklamada, 3 milyon memur, 2 milyon emekli ve aileleriyle 20 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin büyük bir hayal kırıklığına doğru gittiğini öne sürdü. Hem resmi rakamların hem de yaptıkları hesapların, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösterdiğini belirten Kahveci, "Hükümet, enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor." dedi. Enflasyon hedefinin yüzde 9,8 olduğu yerde memura yüzde 4+4 zam teklif edilmesinin gerekçesini soran Kahveci, toplu sözleşme görüşmeleri başladığından bu yana "Hedef enflasyona endeksli maaş zammından vazgeçin" dediklerini söyledi.

Sözleşmelilere kadro, vergi dilimleri, 3 bin 600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler, bütün ek ödemelerin emekliliğe sayılması, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi gibi bütçeye getireceği ekonomik yükü sınırlı ya da hiçbir mali yük teşkil etmeyen konuların "masadan kaçırıldığını" ileri süren Kahveci, bunların tümünün masaya getirilip müzakere edilmesi için mücadele ettiklerini bildirdi. Kahveci, şöyle konuştu: "Kamu görevlileri ve emeklilerle adeta alay edenlere verilecek güçlü bir cevabımız elbette vardır. Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Kamu işveren tarafından tez zamanda mali ve diğer taleplerimizi içeren yeni bir teklif paketi sunmasını istiyoruz. 'Eylem kültürümüz var' diyenleri de bu kültürlerini bir kere olsun memur ve emekliler için hayata geçirmeye davet ediyor, alanlara bekliyoruz." Açıklamanın ardından Kahveci ve beraberindeki bazı sendika üyeleri üzerinde "3+3,5", "Vergi dilimi", "Sefalet zammı" gibi yazılar bulunan sarı balonları patlattı, daha sonra da hükümetle görüşmeleri yürüten konfederasyonu protesto etmek amacıyla yanlarındaki sarı balonları havaya bıraktı.

- Birleşik Kamu-İş'in protestosu Daha sonra "Yüzdelik Dilimlerle Ücretli Kölelik Değil Ekonomik Büyümeden Pay İstiyoruz" yazılı pankart taşıyan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, "Zafer direnen emekçinin olacak", "Direne direne kazanacağız" sloganları ve "Kamuda eşit işe eşit ücret", "Ücret adaletsizliğini reddediyoruz", "Sözde toplu sözleşme masasını reddediyoruz" dövizleriyle bakanlık önünde toplandı. Konfederasyon Başkanı Mehmet Balık, açıklamasında, yaşam şartlarının ağırlaştığını, doğal gaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma fahiş oranlarda zam yapılırken, vatandaşların alım gücü azalırken hükümetin kamu emekçilerine reva gördüğü zam oranlarıyla "alay ettiğini" ileri sürdü. Kamu emekçilerine bir simit ve bir çay parası hesabının layık görüldüğünü savunan Balık, görüşmeleri yürüten Memur-Sen'in emekçileri koruyacak bir maaş zammını ve sosyal haklar talebini umursamadığını iddia etti. Balık, hükümetin teklifinin kabul edilmesinin de mümkün olmadığını ifade ederek, kamu emekçilerinin 3 bin 600 ek gösterge, vergi adaletsizliği, mesleki, örgütsel ve sosyal haklarına çözüm getirilmesi gerektiğini dile getirdi.