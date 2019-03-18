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Memur-Sen'in "Büyük Teşkilat Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Coğrafyanın çok hareketli olduğu, 100 yıllık planların tekrar devreye konulduğu, emperyalizmin, siyonizmin, vahşi kapitalizmin uygulama alanı olarak coğrafyamızı şu an test ettiği bu süreçte, ülkemizin ayakta kalmaya, istikrarla, kuvvetle, kararlı adımlarla yol almaya ihtiyacı var"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Coğrafyanın çok hareketli olduğu, 100 yıllık planların tekrar devreye konulduğu, emperyalizmin, siyonizmin, vahşi kapitalizmin uygulama alanı olarak coğrafyamızı şu an test ettiği bu süreçte, ülkemizin ayakta kalmaya, istikrarla, kuvvetle, kararlı adımlarla yol almaya ihtiyacı var." dedi.

Yalçın, konfederasyon tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen ailesi olarak özelde üyesi, genelde ülkesi, evrensel anlamda yerkürenin derdiyle dertlenen bir teşkilat olduklarını söyledi.

Üyelerin temel hak ve özgürlükleri, mali ve sosyal hakları başta olmak üzere, Türkiye'nin demokratik zemininin güçlenmesi, ülkenin üzerindeki vesayet gölgesinin kalkması, ham demokrasinin tam demokrasi olması için hep pozisyon aldıklarını, dik durduklarını, milletin iradesinin yanında olduklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Coğrafyanın çok hareketli olduğu, 100 yıllık planların tekrar devreye konulduğu, emperyalizmin, siyonizmin, vahşi kapitalizmin uygulama alanı olarak coğrafyamızı şu an test ettiği bu süreçte, ülkemizin ayakta kalmaya, istikrarla, kuvvetle, kararlı adımlarla yol almaya ihtiyacı var. Onun için bu ülkenin istikrarlı yönetimi birincil şarttır. Önce istikrarı yakalamak lazım. Onun için istikrarlı bir ülke, istikrarlı bir yönetim, orta gelir tuzağından çıkmış, ekonomisi kırılganlıktan kurtulmuş, istikrarlı bir ülke ve üreten bir ekonomi istedik çünkü biz memur kesimiyiz. Bizim hanımız, hamamımız, sarayımız, ticarethanemiz, şirketlerimiz yok. Bizler sabit gelirliyiz. Ülkede istikrarsızlık baş gösterdiğinde ilk biz kaybederiz. Bazen istikrarsızlık birileri için saadettir ama birileri için felakettir."

Yalçın, 28 Şubat sürecinde 381 milyar doları hortumlayanların, bugün haksız kazançları üzerinde sefa sürdüğünü anlattı.

O sürecin kaybedenlerinin kamu görevlileri, sabit gelirliler, emekçi kesim olduğuna işaret eden Yalçın, "Onun için bu ülke bir daha kaybetmesin istiyoruz, istikrarlı yürüsün istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne omuz verişimizin, sahaya inip ter akıtışımızın altındaki hikaye bu." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Memur-Sen'in, ne yaptığının farkında olan, neyi desteklediğine, neyi desteklemesi gerektiğine, neyin karşısında durması gerektiğine vakıf bir teşkilat olduğunu belirtti.

Farklı mesleklerden çok geniş bir yelpazede üyelerinin bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu teşkilatın, hayatı bir başkasının gördüğü noktadan görme lüksü yok. Olanı biteni fark etmek ve millet hilafına olacak şeylerin karşısında durmak, milletin yanında konum almak zorunda. Şimdiye kadar bu konuda imtihanı geçmiş bir teşkilatın başkanı olarak, teşkilatımızla iftihar ediyorum. Her kırılma anında, her yarılma anında, her millete tuzak kuranların tuzaklarının boşa çıkarılma zamanında teşkilatımız doğru yerde durmuş ve 27 yıllık süre içinde üyesinin başını hiç yere eğdirmemiştir. Şu anda da önümüzdeki bu kısa süre içinde gerçekleştirilecek yerel seçimde sıradan birini seçmeyeceğiz, aynı zamanda kendi işverenimizi seçeceğiz yerel yönetim hizmetleri olarak. Öyleyse kimi seçtiğimiz önemli çünkü bizim üzerimizden hangi görevi görecek, bizi hangi amaçlara hizmet ettirecek şekilde mesai yaptıracak, bu son derece kıymetli."

Programa AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ve sendika üyeleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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