Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Coğrafyanın çok hareketli olduğu, 100 yıllık planların tekrar devreye konulduğu, emperyalizmin, siyonizmin, vahşi kapitalizmin uygulama alanı olarak coğrafyamızı şu an test ettiği bu süreçte, ülkemizin ayakta kalmaya, istikrarla, kuvvetle, kararlı adımlarla yol almaya ihtiyacı var." dedi.

Yalçın, konfederasyon tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen ailesi olarak özelde üyesi, genelde ülkesi, evrensel anlamda yerkürenin derdiyle dertlenen bir teşkilat olduklarını söyledi.

Üyelerin temel hak ve özgürlükleri, mali ve sosyal hakları başta olmak üzere, Türkiye'nin demokratik zemininin güçlenmesi, ülkenin üzerindeki vesayet gölgesinin kalkması, ham demokrasinin tam demokrasi olması için hep pozisyon aldıklarını, dik durduklarını, milletin iradesinin yanında olduklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Coğrafyanın çok hareketli olduğu, 100 yıllık planların tekrar devreye konulduğu, emperyalizmin, siyonizmin, vahşi kapitalizmin uygulama alanı olarak coğrafyamızı şu an test ettiği bu süreçte, ülkemizin ayakta kalmaya, istikrarla, kuvvetle, kararlı adımlarla yol almaya ihtiyacı var. Onun için bu ülkenin istikrarlı yönetimi birincil şarttır. Önce istikrarı yakalamak lazım. Onun için istikrarlı bir ülke, istikrarlı bir yönetim, orta gelir tuzağından çıkmış, ekonomisi kırılganlıktan kurtulmuş, istikrarlı bir ülke ve üreten bir ekonomi istedik çünkü biz memur kesimiyiz. Bizim hanımız, hamamımız, sarayımız, ticarethanemiz, şirketlerimiz yok. Bizler sabit gelirliyiz. Ülkede istikrarsızlık baş gösterdiğinde ilk biz kaybederiz. Bazen istikrarsızlık birileri için saadettir ama birileri için felakettir."