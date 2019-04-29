Memur Sendikaları Konfederasyonunun (Memur-Sen) "Terörün Çalışma Hayatına Etkileri" başlıklı raporu açıklandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyonun genel merkezinde raporun paylaşılması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın yıllardır hayatın bütün alanlarını olumsuz etkilediğini, temel hakların tümüne saldırıda bulunduğunu söyledi.

Terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmadığına işaret eden Yalçın, "Paris'in acısı İslamabad'ın, İdlib'in acısı Berlin'in, Ankara'nın acısı Londra'nın acısı olduğu zaman, terörle mücadele için sahici bir zeminde buluşmuş olacağız. Herkes üzerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirmeli, teröre karşı ortak duruş sergilemelidir. Terörün ayrıştırıcı stratejisine karşı verilebilecek en güçlü cevap bir olmak, ayrışmamak, güç birliği yapmaktır." dedi.

Ardından Yalçın tarafından okunan rapor, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'a ithaf edildi.

Raporda, 6-8 Ekim olaylarında 2 polis ve 45 sivilin hayatını kaybettiği, 331'i polis memuru, 438'i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca kamu binalarına da PKK mensuplarınca saldırılar düzenlendiği ifade edilen raporda, 27 kaymakamlık, 67 emniyet ve 73 parti binası ile 283 okul başta olmak üzere 2 bin 558 yapının hasar gördüğü kaydedildi.