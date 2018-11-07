HABER

Memur statüsüne geçirilen uzman erbaşlara ilişkin kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in hazırladığı teklif, memur statüsüne geçirilen uzman erbaşların mali ve özlük hakları ile kimliklerinin iade edilmesini öngörüyor

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, memur statüsüne geçirilen uzman çavuşların mali ve özlük hakları ile kimliklerinin iade edilmesini öngören kanun teklifi verdi.

Yönter'in hazırladığı, Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanacak ve uzman erbaşlar aylık ile diğer mali haklardan faydalanmaya devam ederek uzman erbaş olarak emekli edilebilecek.

Teklifin gerekçesinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Emekli uzman çavuşların, uzun yıllar uzman erbaş olarak görev yapıp 45 yaş sınırı nedeniyle kısa bir süreliğine memur kadrolarına atanarak, mali ve özlük haklarıyla uzman erbaş kimliklerinden mahrum bırakılarak memur statüsünden emekli edilmeleriyle oluşan mağduriyetin ve adaletsizliğin giderilmesi için mali ve özlük hakları ile uzman erbaş kimliklerinin iade edilmesi bir haktır. Bu hakkı da yıllarca alın teri dökerek, uzman çavuş rütbesi altında fazlasıyla yerine getirmişlerdir."

Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…
CHP'li Sarıbal: Halkın balansı çoktan bozulduCHP'li Sarıbal: Halkın balansı çoktan bozuldu
Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladıMustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzzet Ulvi Yönter kanun teklifi Uzman Erbaş

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Bakan Hulusi Akar'dan ABD'nin kararına ilk yorum

Bakan Hulusi Akar'dan ABD'nin kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'

TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri

TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.