Memur ve emekli zammı için tarih araştırması internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Memur ve emekli maaşı zamları, Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte gündeme gelecek. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar oldu? 2022 Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak." dedi.

