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Memur ve emekliye zam mı geliyor? Memur ve emekli maaşları artacak mı? 3600 ek göstergede son durum ne?

30.03.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekliye zam mı geliyor? AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda Memur ve emekliye zam mı geliyor? Memur ve emekli maaşları artacak mı? 3600 ek göstergede son durum ne? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Memur ve emekliye zam mı geliyor? Memur ve emekli maaşları artacak mı? 3600 ek göstergede son durum ne?

Memur ve emekliye zam mı geliyor? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun Meclis'te yaptığı son dakika açıklaması sonrası araştırmalarına hız verdi. Peki Memur ve emekli maaşları artacak mı? 3600 ek göstergede son durum ne? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Memur ve emekliye zam mı gelecek?

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM MI GELECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu memur maaşı ve emekli maaşlarının artacağını ifade etti.

Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

Memur ve emekliye zam mı gelecek?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

1 Temmuz’da memur ve emeklilerimize maaş artışı söz konusu olacak. Enflasyon artı yüzde 6 ve refah payı. Bu bağlamda asgari ücret de ele alınacak ve değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Memur ve emekliye zam mı gelecek?

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Akbaşoğlu ek göstergeye ilişkin ise; "3600 için toplantılar yapıldı çalışmalar sürüyor. Yasal çerçeveye girecek. Bunun etki analiz çalışmalarının şekilenmesi gerekiyor. Sonradan sözleşmeli personellerin durumunu ele alacağız. Ardından da EYT ele alınacak. Bunların hepsi 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

Memur ve emekliye zam mı gelecek?

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emekli maaşı
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