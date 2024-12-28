Memur ve kamu personelini ilgilendiriyor! Alımlarda öncelikler değişti

Sabah.com'da yer alan habere göre, Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek. İşte madde madde o değişiklikler!
Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan komisyonla bakanlıklarda birimlerin aksayan yönleri incelenecek. Bu anlamda alınacak tedbirler birer rapor halinde sunulacak ve hayata geçirilecek.
Kurumlara ilk defa memur yerine sözleşmeli personel pozisyonu verilecek, memur kontenjanları naklen atamalarda kullanılacak.
Yapılan çalışmalar tamamlandığında değişikliklerle ilgili taslak da kesinleşmiş olacak.