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Memur ve kamu personelini ilgilendiriyor! Alımlarda öncelikler değişti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.12.2024 16:57
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Memur veya kamu personeli olmak isteyenleri ilgilendiren çok önemli bir yenilik geliyor. Kamu hizmetinin çok daha etkin ve verimli hale getirmeyi amaçlayan yenilikle birlikte alanda farklı tedbirler alınacak.

Memur ve kamu personelini ilgilendiriyor! Alımlarda öncelikler değişti

Sabah.com'da yer alan habere göre, Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek. İşte madde madde o değişiklikler!

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BANKAMATİK MEMURU ANLAYIŞI YOK EDİLECEK

  • Yine görevden alınan memurların ve yöneticilerin daha verimli kullanılması da sağlanacak. Bu anlamda bankamatik memuru anlayışı tamamen yok edilecek. Bakanlıklarda görevden alınan genel müdür, daire başkanı genel mudur yardımcısı gibi personel mesaiye gelmesi ve etkin görevlerde kullanılması düşünülüyor.

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  • Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan komisyonla bakanlıklarda birimlerin aksayan yönleri incelenecek. Bu anlamda alınacak tedbirler birer rapor halinde sunulacak ve hayata geçirilecek.

  • Kamuya memur alımında öncelikli olarak sözleşmeli personel 4b'li memur teşvik edilecek.

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  • Kurumlara ilk defa memur yerine sözleşmeli personel pozisyonu verilecek, memur kontenjanları naklen atamalarda kullanılacak.

  • Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine iller arası yer değişikliği ile kurumlar arası geçici görevlendirme imkanı getiriliyor. Böylece eksik personel tamamlanacak, hizmetin aksaması da önlenecek.

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  • Memurlar için belli şartlar dahilinde disiplin affı da yeniden gündeme gelebilir.

Yapılan çalışmalar tamamlandığında değişikliklerle ilgili taslak da kesinleşmiş olacak.

Anahtar Kelimeler:
Memur
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