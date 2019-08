Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı (3)

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili "Tekliflerimiz, makul ve rasyonel tekliflerdir. Masanın da reformist ve makbul kabul ederek karşı teklifi buna göre sunmasını istiyoruz." dedi.

Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'ndaki 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmesinin ilk toplantısında, pazarlık masasının sadece sendikalar için değil Kamu İşveren Heyeti için de misyon, hedef ve vizyon noktasında eşikler içerdiğini söyledi.

"Toplu pazarlık masası Kamu İşveren Heyeti açısından da maaşları artırmanın, ücretleri iyileştirmenin, nimeti hakça bölüştürmenin, gelir dağılımında dengeyi ve adaleti tesis etmenin, gereksiz ve haksız yüklenen külfetlere son vermenin aracı olarak görülmeli." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Kamu İşveren Heyetinin Başkanı ve üyeleri de emeğe hakkını teslim etmek, kamu görevlilerini ara rejim ve vesayet süreçlerinin ürettiği vehim ve yasaklardan azad etmek noktasında sorumluluk almakla mükelleftir. Kamu İşveren Heyeti hem kolektif irade olarak hem de tek tek her üyesi bakımından, ne cimri işveren ne de kurnaz tüccar mantalitesiyle sürece katkı sağlama hatasına kesinlikle düşmemelidir. Her birimizin ve her iki heyetin kesinlikle hatırdan çıkarmaması gereken şudur ki bu masanın gündemi emektir, bu masanın gündemi ekmektir."